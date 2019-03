Nostas riesige Brachfläche

Fünf Monate, sagt Annika Blom , kalkuliert das Unternehmen für die Gründungsarbeiten mit Errichtung der zwei Hallenkörper. Der Innenausbau und die technische Gebäudeausstattung werden etwa drei Monate in Anspruch nehmen. Für die Änderung der Außenanlagen und den Umbau der Verkehrsflächen plant Nosta zweieinhalb Monate ein. Wobei die Arbeiten weitestgehend parallel ausgeführt werden sollen. Soll heißen: Läuft alles nach Plan, wird der Neubau im dritten Quartal fertiggestellt sein.

Was unter dem Umbau der Verkehrsflächen zu verstehen ist? Die Zufahrt zum Lager wird zwar weiter über die Lengericher Straße erfolgen, aber sie wird um 150 Meter in Richtung des 2016 realisierten Verwaltungsgebäudes verlagert. Dabei handelt es sich um eine zweispurige Einfahrt, die mit einer Schrankenanlage versehen wird. Wie Annika Blom erläutert, sei in Einfahrtrichtung ausreichend Platz für zwei Lkw, um einen Rückstau auf die Straße zu vermeiden. Überhaupt soll durch die Einrichtung zusätzlicher Abbiegespuren, abgestimmt mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, ein stetiger Verkehrsfluss auf der Lengericher Straße gewährleistet werden, teilt die Referentin für Unternehmenskommunikation mit.

Die Pläne des Unternehmens, das seit 1997 in Ladbergen angesiedelt ist, sehen zum einen eine separate Abbiegespur vor, die aus dem Ortskern kommend zur Einfahrt des Nosta-Geländes führt. Für die Verbreiterung der Straße an jener Stelle stellt das Logistik-Unternehmen einen Teil des eigenen Grundstücks zur Verfügung. Zum anderen ist eine zusätzliche Abbiegespur von der B 475 kommend in die Straßen „In die Ruthen“ geplant.

Aktuell verzeichnet Nosta durchschnittlich 60 bis 70 Fahrzeugbewegungen pro Tag, die sich auf etwa zehn Stunden verteilen. In Spitzenzeiten, hatte der geschäftsführende Gesellschafter Nicolas Gallenkamp bereits bei einer Informationsveranstaltung Mitte Januar gesagt, sollen bis zu 65 Laster auf das Firmengelände rollen – macht also bis zu 130 Fahrzeugbewegungen. Seit Kurzem befindet sich die provisorische Einfahrt während der Bauphase an der Industriephase.

Durch den Neubau wird Nosta nicht nur neue Mitarbeiter einstellt, sondern künftig in der Lage sein, auch wassergefährdende Stoffe und Gefahrgüter zu lagern. Zudem sieht ein neues Sicherheitskonzept vor, dass auch hochwertige Produkte untergebracht werden können. Allerdings, versprach Nicolas Gallenkamp im Januar, werde es erst einmal bei einer nicht gefahrgutführenden Kundenstruktur bleiben. Die jetzigen Ankermieter vertreiben Waren aus dem Garten- und Haushaltsbereich.