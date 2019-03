Prinz „Lümmi“ gibt sich die Ehre

Während draußen Schmuddelwetter mit Regen und kühlen Temperaturen herrschte, fing die Stimmung bei der Weiberfastnachtsparty gehörig an zu kochen. Trocken blieb es in der Sporthalle an der Jahnstraße allerdings auch nicht – die Aktiven aus den Reihen des Schützenvereins Overbeck sorgten für einen guten Thekendienst. Doch das war es nicht allein, was unzählige Närrinnen und Narren in die Halle lockte.

Einer der Höhepunkte war fraglos der Einzug des Prinzen. Mit großem Helau präsentierte der Elferrat am späten Donnerstagabend Wilhelm Berlemann als Prinz „Lümmi“ der bunt kostümierten Menge. Und den kennt, wie Helmuth Gollan im Vorfeld vielsagend angekündigt hatte, nun wirklich jeder im Ort.

Weiberfastnacht in Ladbergen 1/19 Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Draußen Schmuddelwetter, drinnen Partystimmung: Bei der Weiberfastnachtsparty des Schützenvereins Overbeck zeigten die Ladbergerinnen einmal mehr, dass man im Heidedorf die fünfte Jahreszeit sehr wohl zu feiern weiß. Foto: Anne Reinker

Ob nach einem Jahr wieder aus dem Schrank geholt, für die fünfte Jahreszeit ausgeliehen oder Marke Eigenbau: Die gut gelaunten Heidedörfler gaben sich mit ihren Kostümen für die Party mitunter sehr große Mühe. Marienkäfer gesellten sich zu Matrosenmädchen, Flower-Power-Girl und Punk trafen sich auf dem Tanzparkett. Aber auch viele „zusammengewürfelte“ Maskierungen bewiesen Einfallsreichtum und Fantasie. Dennoch: Das Gemeinschaftsgefühl einiger Gäste war auf den ersten Blick deutlich zu sehen, kamen doch etwa Pharaoninnen oder Dominosteine gleich gruppenweise – für viele Cliquen und Clubs war die Party des Schützenvereins Overbeck eine tolle Abwechslung zum üblichen Programm.

Und trotz der Tatsache, dass auf einer Weiberfast­nachts­party vor allem geballte Frauenpower gefragt ist, wagten sich auch etliche Herren in die Halle. Die meisten hatten auf Kostüme zwar verzichtet, in die Trickkiste griffen aber einige junge Männer, die eine bunt leuchtende Lichterkette um sich geschlungen hatten. Man muss sich halt etwas einfallen lassen. Eines hatten alle gemeinsam: Die gute Stimmung galt am Abend als Eintrittskarte.

Der Einzug von Prinz „Lümmi“ wurde von allen Jecken mit Begeisterung verfolgt. Mit dem Eröffnungstanz startete dann auch ganz offiziell die Fete. Für die schmissige Musik mit aktuellen Hits und echten Gassenhauern sorgte DJ Erpel und machte damit tolle Stunden möglich.