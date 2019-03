Auch nach knapp drei Jahren hat der Song „Ey, da müsste Musik sein“ von Wincent Weiss noch absolute Ohrwurm-Qualitäten. Die Melodie schwirrt durch den Kopf, man möchte direkt mitsingen. Und genau das möchten auch die Sängerinnen und Sänger von Melodize plus bewirken, wenn sie am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr zu einem Konzert ins evangelische Gemeindehaus am Lenhartzweg laden. Es steht ganz im Zeichen jenes Ohrwurms von Vincent Weiss.

Ein Chorwochenende in Münster im Oktober und dazu die intensive Probenarbeit dienstagabends in der Grundschule in Ladbergen: Seit gut einem halben Jahr bereitet sich das Endemble auf seinen großen Auftritt vor und hat dafür 21 Lieder mit deutschen wie englischen Texten eingeübt, die allesamt auswendig gesungen werden. Im Mittelpunkt des musikalischen Abends stehen altbekannte Lieder, aktuelle Radio-Hits und auch das ein oder andere ungewöhnliche Stück, wie Melodize plus mitteilt. In jedem Fall aber „eine gute Mischung, die gute Laune verspricht“.

Ein Querschnitt gefällig? Zu hören sein werden so bekannte Songs wie „Applaus Applaus“ von den Sportfreunden Stiller oder „Vom selben Stern“ von Ich + Ich, aber auch internationale Hits wie „Fields of Gold“ von Sting oder beispielsweise „Hit the road Jack“ von Ray Charles. Und natürlich wird auch das Lied, das zum Titelthema des Konzerts gewählt wurde, „Ey, da müsste Musik sein“, zu hören sein.

20 Sängerinnen und Sänger wollen ihrem Publikum, begleitet von Chorleiter Ralf Kötting am Klavier oder der Gitarre sowie einem Schlagzeuger, der für die rhythmische Untermalung sorgt, einen unterhaltsamen Abend bieten, bei dem der eine oder andere Gast auch leise mitsingt. Eben so, wie es vor zwei Jahren schon einmal war, als Melodize plus im Februar 2017 zum Konzert lud.

Erwachsene zahlen für das Konzert am 23. März zehn Euro, Kinder und Jugendliche acht Euro Eintritt. Tickets für den musikalischen Abend im evangelischen Gemeindehaus gibt es ab sofort bei den Chormitgliedern und bei PBS Stapel an der Dorfstraße.