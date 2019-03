Sie würden‘s wieder machen

Seit August absolvieren Lara Kaufhold und Jule Kötterheinrich an der Grundschule ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Die eine als Überbrückungsjahr, die andere, um nach dem Abitur zu schauen, ob der anvisierte Lehrerberuf tatsächlich etwas für sie sein könnte. Wer die beiden 20-Jährigen kurz nach Beginn des zweiten Schulhalbjahres nach einem Zwischenfazit fragt, erhält auch gleich die Antwort darauf, ob sie den Schritt wieder tun würden: ein eindeutiges Ja.

Natürlich seien da am Anfang Zweifel gewesen, wie sie die in der Stellenausschreibung der Gemeinde formulierten Punkte „Einsatz in den Klassen im Unterricht und in den Pausen, Unterstützung bei Schulprojekten und der Organisation von Veranstaltungen“ mit Leben füllen sollen. „Heute“, sagen Jule und Lara unisono, „ist vieles zur Selbstverständlichkeit geworden.“ Unter anderem, dass die Schüler sie als Respektspersonen ansehen und sich gerne von ihnen helfen lassen. Aber auch dass sie wüssten, wo sie gebraucht werden. „Das ist toll. Die Kinder geben einem so viel zurück“, sagt Lara, die als Kind die Schulbank in Ladbergen gedrückt hat. „Die Freude und Dankbarkeit in ihren Augen, wenn sie etwas verstanden haben. Das ist toll.“

Aber wie sieht die Arbeit eines FSJlers überhaupt aus? Im ersten Halbjahr waren die beiden vorrangig in den ersten Klassen eingesetzt, jetzt im zweiten Halbzeit sind sie deutlich flexibler und können auch Wünsche äußern. Was über die Jahrgangsgrenzen hinweg gilt: Vor allem in den stillen Arbeitsphasen seien sie schnell zur helfenden, kon­trollierenden und auch ordnenden Hand geworden, freuen sie sich. Darüber hinaus unterstützen die jungen Frauen die Einrad-AG, haben unlängst beim Schwarzlicht-Theater geholfen und im Rahmen des offenen Ganztags neben der Unterstützung bei den Hausaufgaben ein Turn-, Vorlese-, Musik- und Bastelangebot verwirklicht. Acht Stunden sind sie täglich in den Schulalltag eingebunden.

Man merkt Jule Kötterheinrich und Lara Kaufhold an, dass sie angekommen sind. „Wir sind von allen mit offenen Armen aufgenommen worden“, sagen sie rückblickend. Und fügen hinzu: „Unglaublich, dass ein halbes Jahr schon rum ist.“

Begleitet wird die Arbeit an der Grundschule nicht nur von einer Lehrperson, sondern im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung vom Jugendamt des Kreises. Da gibt es Ansprechpartner einerseits und ein laut den beiden FSJlern „interessantes Seminarprogramm“ andererseits.

Während Jule und Lara betonen, dass ihnen der Umgang mit den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Lehrern Souveränität und Selbstbewusstsein gegeben habe, nickt auch Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper. „Für unsere Lehrer und Schüler ist die Zusammenarbeit mit den FSJlern ein absoluter Gewinn.“ Bereits im fünften Jahr arbeitet die Grundschule mit ihnen zusammen – und wie ein Anruf der WN bei der Gemeinde bestätigt, werden auch für das kommende Schuljahr zwei FSJ-Stellen ausgeschrieben.

Apropos Zukunft: Für die Ladbergerin Lara Kaufhold geht es zurück in ihren Ausbildungsberuf. Aber ist das Fragezeichen für Jule Kötterheinrich aus Kattenvenne ob ihrer beruflichen Perspektiven dank des Jahres kleiner geworden? „Absolut“, sagt sie und lächelt. Sie will sich auf jeden Fall an Universitäten im Bereich Lehramt einschreiben. Möglicherweise fürs Grundschullehramt? „Nach meinem FSJ kann ich mir das sehr gut vorstellen.“ „Das wäre eine weitere Win-win-Situation“, bekräftigt die Rektorin mit Blick auf den aktuellen Lehrermangel.