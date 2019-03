Elferrat räumt auf und plant für 2020

Im Ort war zu jenem Zeitpunkt schon nichts mehr davon zu sehen, was tags zuvor rund 2000 Besucher angelockt hatte. Am Vormittag war der Elferrat – unterstützt von einem Trupp des Bauhofs – mit Besen und Müllsäcken ausgerückt, um in den betroffenen Straßen klar Schiff zu machen. Und natürlich wurde dabei auch noch einmal Rückschau gehalten – auf einen laut Helmut Gollan „sehr gelungenen Tag, für den wir sehr viele positive Rückmeldungen erhalten haben“, wie der Sprecher des Elferrats sagte. Die mehr als 300 Aktiven der 23 Zugnummern hätten während der abschließenden Party jedenfalls versichert, im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen. Dass es am Rosenmontag 2020 den 14. Umzug durchs Dorf geben wird, daran ließ Gollan keinen Zweifel. Trotz der vielen Arbeit, die gestern noch auf die elf Männer wartete. Denn: „Wenn wir nicht selbst zum Besen greifen, könnten wir uns das Ganze schlichtweg nicht leisten.“

Erst der Umzug, dann die Party: Auf der hätten laut Elferrat bis Mitternacht noch mehrere hundert Karnevalisten friedlich weitergefeiert. Ein Eindruck, den Johannes Tiltmann von der Kreispolizei Steinfurt bestätigt. Der Pressesprecher der Behörde spricht von einem „sehr schönen und ruhigen Rosenmontag in Ladbergen“. Lediglich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung hätten die Beamten im Lauf des Abends aufgenommen. „Nichts Wildes“, wie er sagt.