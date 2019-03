Der Lengerich war um 11 Uhr in Richtung Ladbergen unterwegs. In Höhe der Einmündung Brochterbecker Damm kam ihm ein Personenwagen entgegen. Dessen Fahrer, ein 59-Jähriger aus Ibbenbüren, wollte nach links in den Brochterbecker Damm einbiegen. Dabei übersah der Fahrzeugführer offenbar das entgegenkommende Krad.

Trotz einer Notbremsung kollidierte der Motorradfahrer mit dem Wagen und stürzte. Die Maschine blieb knapp 100 Meter weiter auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarzt versorgte den 32-Jährigen, der anschließend in die Helios-Klinik nach Lengerich gebracht wurde.

Im Zuge der Rettungsarbeiten musste die Tecklenburger Straße kurzfristig komplett gesperrt werden. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 6000 Euro.