Espenhof soll kräftig wachsen

Die Interessenten, das betonte Bürgermeister Udo Decker-König immer, seien da. Allein die Gewerbeflächen, auf denen sich diese niederlassen konnten, fehlten der Gemeinde lange Zeit. Geht es nach dem Willen der Verwaltung, wird dieser Zustand bald ein Ende finden. Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses sollen während der Sitzung heute Abend die Änderung des Flächennutzungsplans für ein 5,4 Hektar großes Grundstück auf den Weg bringen, der eine Umwandlung jener landwirtschaftlichen Fläche in ein Gewerbegebiet vorsieht, die sich östlich an das vorhandene Gewerbegebiet „Gewerbepark am Espenhof“ anschließt. Sogleich soll der Gewerbepark durch die Änderung des Bebauungsplans an jener Stelle eine immense Erweiterung erfahren.

Gemeinsam mit der unmittelbar angrenzenden 1,8 Hektar großen Fläche, die die Gemeinde Ende vergangenen Jahres erworben und dafür bereits Planungsrecht geschaffen hatte, soll das damit dann 7,2 Hektar große Areal überplant werden. Zugleich soll die Verkehrsfläche gegenüber der Ursprungsplanung im zweiten Bauabschnitt umgelegt werden. Läuft alles nach Plan, könnte das Areal laut Udo Decker-König im kommenden Jahr Baureife erlangen und die Gemeinde neue Betriebe ansiedeln.

In Gesprächen mit der Bezirksregierung hat diese der Verwaltung mit Sicht auf die Regionalplanung allerdings klar gemacht, dass ohne die gleichzeitige Rücknahme von Bauflächen in gleicher Größenordnung an anderer Stelle keine zusätzliche Darstellung gewerblicher Bauflächen im Flächennutzungsplan möglich sei. In der Folge soll ein 3,7 Hektar großes Grundstück entlang der Straße „Am Kanal“ entsprechend zurückgenommen werden. Dort sei eine gewerbliche und industrielle Nutzung angesichts angrenzender Wohnbebauung eh nicht in Frage gekommen.

Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Udo Decker-König, er gehe davon aus, dass sich das sieben Hektar große Teilstück, das den Gewerbepark erweitern soll, „zügig“ vermarkten lasse. Für das gewerbliche Filetstück in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 475 und Autobahn 1 gebe es nach wie vor „reichlich ansiedlungswillige Unternehmen – durchaus auch Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen würden“.

Für ihn ist die Weiterentwicklung der Gewerbeflächen ein „sehr wichtiges Thema“, um die Gemeinde zukunftsfit zu machen. Das hatte er im Gespräch mit den WN erst vor einigen Wochen noch einmal betont. Heute Abend wird der Planungs- und Bauausschuss über dieses Thema beraten.

Die Sitzung, in der zudem der Architekt die überarbeiteten Aldi-Pläne am Kreisverkehr vorstellen wird, ist entgegen der ursprünglichen Ankündigung in den großen Sitzungssaal des Rathauses verlegt worden. Sie beginnt um 19 Uhr.