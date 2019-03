Jetzt quillt der Notenstand über

Trompeten, Saxofone, Hörner, Querflöten, Klarinetten, aber auch Schlagzeug und Percussion: Den Besuchern des Jubiläumskonzerts des Musikvereins Ladbergen wird sich morgen Abend ein imposantes Bild bieten, wenn die 32 Aktiven zu ihren Instrumenten greifen. Gut zwei Stunden wollen die Musiker unter dem Dirigat von Thorsten Waltking ihren Zuhörern eine musikalische Reise „querbeet durch den Garten“ bieten. Von konzertant über Rock bis Swing. Mit lauten und leisen Tönen. Von Udo Jürgens über Michael Bublé bis zu Bon Jovi. Wer hätte das vor 25 Jahren zu träumen gewagt, als den Verein sieben Männer um den langjährigen Vorsitzenden Hans-Dieter Brönstrup und Schatzmeister Erwin Brinkmeier am 14. Dezember 1993 in der ehemaligen Gastwirtschaft König aus der Taufe hoben?

Zwei, die zwar bei der Gründung an sich nicht dabei waren, aber im Musikverein schon seit 1994 zu Trompete, Posaune und Euphonium greifen, sind Christoph Höhn und Rainer Schmedt auf der Günne. Sie erinnerten sich am Rand der Proben zum Jubiläumskonzert im Gespräch mit den WN an die Entwicklung des Vereins und die ein oder andere Anekdoten. Unter anderem daran, wie aus der politischen Gemeinde der Wunsch an den Musikschullehrer Horst Erfurth herangetragen wurde, ein Orchester in Ladbergen aufzubauen. Schließlich habe die Gemeinde sich ja auch an den Kosten für die Musikschule zu beteiligen, da wolle man musikalisch partizipieren – so der damalige Tenor. „Das war schon ein heißes politisches Eisen“, blickt Rainer Schmedt auf der Günne zurück.

Mittlerweile ist das Schnee von gestern. Über die Schnittstelle Horst Erfurth, der das Orchester bis 2001 leitete und dafür eifrig die Werbetrommel rührte, erlebte der Verein einen zügigen Aufschwung bei den Aktiven, vor allem aus Reihen der Musikschule. Wenngleich sich Christoph Höhn und Rainer Schmedt auf der Günne auch noch gut daran erinnern können, wie es bei einem Sommerfest im Juni 1995 mit gerade mal sechs, sieben Mitgliedern unter dem Vordach der ehemaligen Hauptschule zum ersten öffentlichen Auftritt kam. „Ohne Aushilfen wäre das nicht gegangen.“

Doch dabei blieb es nicht: Durch öffentliche Auftritte bei den Weihnachtsmärkten in Ladbergen und auf Gut Erpenbeck sowie bei den Sonntagsmatinéen in Tecklenburg, die noch heute zum Jahresprogramm zählen, bei Schützenfesten, Holskenbällen und Konzerten anderer Vereine oder der Friedenspark-Eröffnung 1998 machte sich der Musikverein einen Namen – und warb Mitglieder. „Natürlich“, sagen die beiden Aktiven der ersten Stunde, gab es bei den Auftritten „Pflichttermine und die Kür“. „Immerhin mussten wir auch Geld scheffeln, um Noten anzuschaffen.“

Anfangs spielte man die Lieder aus zwei gelben Heften. „Ganz typisch war der Odenwald-Walzer“, schmunzelt Rainer Schmedt auf der Günne. Mittlerweile quillt der Notenstand über. Thorsten Waltking, der das Dirigat 2001 von Horst Erfuhrt übernahm und nach wie vor immer wieder etwas Neues ausprobiert, ließ das Repertoire anwachsen: Heute erstreckt es sich von klassischer und traditioneller Musik über fetzigen Big-Band-Sound bis hin zu aktuellen Songs, die im Radio rauf und runter laufen.

Hatte es mitgliedermäßig Anfang der 2000er Jahre noch einmal eine kleine Delle gegeben, steht der Verein aktuell bestens da. 41 Mitglieder zählt er, davon 32 Aktive zwischen 15 und 72 Jahren. 2010 übergab Hans-Dieter Brönstrup das Amt des Vorsitzenden an Dennis Kielmann, ist seither Ehrenvorsitzender. Ihm und der damaligen Führungsriege zollen die Musiker ihren Dank: „Wir konnten einfach Musiker sein, sie haben sich um alles andere gekümmert“, loben Christoph Höhn und Rainer Schmedt auf der Günne.

Und noch etwas hat sich geändert: „Die Kooperation mit der Musikschule – damals war sie gewünscht, heute ist sie willkommen“, sagen beide. Denn durch die Musikschule schlossen sich viele Musiker dem Verein ein. Auch der Freundeskreis der Musikschule gehört zu den finanziellen Unterstützern des Musikvereins. Es läuft also rund im Jubiläumsjahr. Ob die Aktiven der ersten Stunde noch mal 25 Jahre dran hängen würden? Christoph Höhn und Rainer Schmedt auf der Günne zögern keine Sekunde: „Wir wären dabei.“