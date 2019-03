Geplant sind dort ein 1040 Quadratmeter großer Aldi-Markt – nun teils zweigeschossig – und zusätzlich ein zum Kreisel ausgerichtetes u-förmiges Mehrfamilienhaus mit 21 Mietwohnungen. Mithilfe eines Luftgeschosses soll zusätzlicher Parkraum generiert werden.

„Hausaufgaben gemacht“: Kurz und knapp zollte Hartmut Kotlewski (CDU) den Plänen des Ladberger Architekten Respekt. „Das sieht doch schon recht ordentlich aus“, schlug Reinhard Kemper (SPD) in dieselbe Kerbe. Und auch Hartmut Kaubisch (Grüne) lobte: „Damit können wir sehr gut leben. Bemerkenswert, dass 21 Wohnungen realisiert werden können.“

Martin Golly , Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi in Greven, hat es gerne vernommen, sagte auf WN-Nachfrage: „Ich denke, wir haben die Anforderungen, die aus der Politik an uns herangetragen wurden, bestmöglich umgesetzt und nun eine Lösung, mit der alle gut leben können.“

Einstimmig wurde das Vorhaben an den Rat verwiesen. Und auch im Zuschauerraum, der mit mehr als 40 Interessierten bemerkenswert gut gefüllt war, sah man zumindest hier und da zufriedenes Nicken.

„Mir war wichtig, an dieser exponierten Lage einen städtebaulichen Akzent zu setzen und einen Gegenpol zum Otto-Gebäude auf der anderen Straßenseite zu schaffen “, leitete der ehemalige Geschäftsführer des Architekturbüros Hillebrand & Berlekamp aus Greven seine Ausführungen ein. In den Überlegungen rückt der Neubau des Aldi-Marktes nicht nur unmittelbar an die Uhlandstraße, sondern auch an das Nachbargebäude an der Tecklenburger Straße und verschmilzt aufgrund der teilweisen Zweigeschossigkeit des Discounters mit diesem. Im Obergeschoss von Aldi sollen die Sozialräume untergebracht werden. Eine Behindertentoilette mit Wickelmöglichkeit verbleibt im Erdgeschoss.

Ein klassischer Fünf-Gang-Aldi-Markt mit Zufahrt von der Tecklenburger Straße aus und 59 Stellplätzen ist das Eine, der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 21 Mietwohnungen von durchschnittlich 67 Quadratmetern Größe das Andere. Diese barrierefrei und über einen Laubengang zugänglichen Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zielen laut Welp vorrangig auf Senioren und Singles.

Das u-förmige Gebäude soll in einem Luftgeschoss zusätzlicher Parkraum für Kunden des Aldi-Marktes bieten. Die Mieter erreichen ihr Zuhause über die Uhlandstraße und sollen im hinteren Bereich des Grundstücks Parkplätze erhalten. Das Gebäude soll zwei Etagen plus Dachgeschoss erhalten, bei einer Firsthöhe von 15 Metern – und damit auf nahezu gleicher Höhe wie das gegenüberliegende Otto-Gebäude. Des Weiteren ist vorgesehen, die Grünfläche zum Kreisverkehr um fünf Meter zu erweitern. Die dort stehende Eiche und fünf weitere Bäume auf dem Grundstück sollen laut Welp erhalten werden.

Damit ist in kürzester Zeit eine Menge passiert. Mitte Januar hatte der Ladberger Architekt erste Überlegungen angestellt, einen Investor ausfindig gemacht und mit diesem die Pläne Ankermieter Aldi, Politik und Verwaltung präsentiert. Nun muss der Rat in seiner Sitzung am 21. März über die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans entscheiden. Paul Welp hofft, dass bis Ende des Jahres Baurecht geschaffen wird und die Arbeiten Anfang 2020 beginnen. Martin Golly sagt: „Wünschenswert wäre eine Eröffnung im Jahr 2020.“

Und was passiert mit dem alten Markt? „Wir sind nicht Eigentümer“, äußert Golly auf WN-Nachfrage. „Aber ich habe zugesagt, zu vermitteln, so dass auch dort eine gute Lösung gefunden wird.“ Erste Gespräch sollen zeitnah stattfinden.