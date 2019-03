Ladbergen -

Warum nicht dort shoppen, wo es am günstigsten ist? Das wird wohl ein Grund für viele – auch werdende – Eltern der Grund sein, warum sie die Klamottenkiste im Gemeindehaus besuchen. Die Auswahl an Kinderkleidung und Spielwaren wie auch Erstausstattungen stellt wohl jeden interessierten Käufer zufrieden. So bildet sich schon vor dem Einlass eine Schlange bis hinab zum Lenhartz-weg.