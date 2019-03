Das bunte Repertoire beeindruckt

Diesen Geburtstag ließen sich viele nicht entgehen: Der Musikverein Ladbergen feierte sein 25-jähriges Bestehen mit einem großem Konzert. Die Sporthalle an der Jahnstraße war am Samstagabend gut gefüllt. „Ausverkauftes Haus“ vermeldete der Vorstand zu Beginn des Konzertes. Platz ist in der Sporthalle für etwa 350 Besucher, diese bildeten den würdigen Rahmen für ein außergewöhnliches und unterhaltsames Jubiläumskonzert. Übrigens das erste Konzert in der Vereinsgeschichte, das die Musiker ohne auswärtige Unterstützung bestritten. Dirigent Thorsten Waltking hatte mit seinen 32 Musikerinnen und Musikern seit etwa einem Jahr an dem Programm gearbeitet.

Der Musikverein Ladbergen wurde 1993 gegründet. Aus den Anfängen mit ehemals sieben Musikern hat sich bis heute ein Orchester in großer Bandbreite mit Trompeten, Saxofonen, Hörnern, Querflöten, Klarinetten, aber auch Schlagzeug und Percussion entwickelt. Das Repertoire erstreckt sich von klassischer und traditioneller Musik über fetzigen Big-Band-Sound bis hin zu aktuellen Hits.

Das Konzert wurde eröffnet mit einem Stück von Jacob de Haan: Concerto d‘Amore – eine stilvolle Einleitung. Es folgte mit dem „Palladio“ von Karl Jenkins ein Stück, dessen erster Satz 1993 als Melodie für eine Werbung einer Diamantenfirma diente. Diese und andere interessante Informationen wurden immer wieder in den Ankündigungen der Stücke – von den Musikern humorvoll verpackt – dem Publikum präsentiert.

Da krankheitsbedingt die Auszüge aus „ Carmen Suite No. 1“ (Georg Bizet) ausfallen mussten, ging es mit einem Hit von Udo Jürgens weiter. „Ich war noch niemals in New York“ konnte wohl jeder im Saal mitsummen, zumal Dirigent Thorsten Waltking das Stück (ganz Udo Jürgens) im weißen Bademantel dirigierte.

Als Nächstes waren die Saxofone an der Reihe. Das Saxofon Ensemble, bestehend aus sieben Musikern mit Alt- Tenor- und Sopransaxofon, gab ein Medley der Popgruppe Abba zum Besten. Danach tauchten die Scheinwerfer die Bühne in sanftes Grün, passend zum irischen Traditional, „Down by the Salley Gardens“. Einem Stück von dem es mindestens 41 verschiedene Versionen gibt, die Orchester Arrangements nicht mitgezählt, wie Dirigent Thorsten Waltking betonte.

Ein besonderes Solo für acht Solisten mit jeweils zwei Instrumenten präsentierte der Verein im Anschluss. „Boomwhackers Fiesta“ intonierten die acht Musiker auf 16 Boomwhackers. Das sind Kunststoffröhren, die Töne erzeugen, wenn man sie gegeneinander, auf den Boden, den Körper oder eine andere Oberfläche schlägt.

„It´s my life“, den Abschluss vor der Pause bildete ein „Jon Bon Jovi Rock Mix“, bevor die Musiker zur zweiten Halbzeit in den Trikots ihrer Lieblingsvereine die Bühne betraten. „Seven Nation Army“ (von Jack White) wird beim Torerfolg in vielen Stadien als Hymne gespielt. So war auch der zweite Teil des Abends geprägt von exzellent gespielter Musik und perfekt choreografierter Show. Erwähnt werden muss noch das emotional anrührende Stück „River flows in you“ vom südkoreanischen Pianisten Yiruma mit Solist Edwrin Kohnhorst am Piano.

Am Ende gab es stehende Ovationen von einem begeisterten Publikum, das darauf hofft, dass es nicht noch einmal 25 Jahre bis zum nächsten Konzert dieser Art des Musikvereins Ladbergen dauert.