„Solo zu zweit“ ist das Programm überschrieben, das das Duo „Brieden & Waschk“ am Donnerstag, 14. März, ab 20 Uhr bei Buddemeier vorstellt. Was macht man, wenn man eigentlich alleine eine tolle Show auf die Bühne bringen möchte, sich dann aber ständig mit einem Duopartner herumärgern muss? Wer kümmert sich um Künstler, die Angst vor Mikrofonen haben? Wer ist der schlechteste Filmkomponist Hollywoods? Was ziehe ich auf der Bühne an? Wer will das eigentlich wissen? „Das neue Programm verspricht nichts, hält aber alles“, heißt es in der Ankündigung.

Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in der Tourist-Information Ladbergen, Alte Schulstraße 1 und PBS-Stapel, Dorfstraße 16. An der Abendkasse kostet ein Ticket 15 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.