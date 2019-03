1075 Stunden im Dienst der Gesellschaft

„Achtung verdient, wer vollbringt, was er vermag“, zitierte Karl-Heinz Niemeyer den griechischen Dichter Sophokles. Und die DRK-Helfer tun, was sie können, etwa bei den Dienst- und Übungsabenden, zu denen sich darüber hinaus Aus- und Fortbildungen gesellen. Aber die DRKler sind häufig auch in der Öffentlichkeit zu sehen: Neben den Fahrdiensten für Senioren und den Integrationskreis übernahmen die Helfer im vergangenen Jahr zahlreiche Sanitätsdienste, unter anderem beim Rosenmontagsumzug, dem Osterfeuer der Landjugend, beim Bärenfest, für die Freilichtspiele Tecklenburg, bei Reitturnieren und dem Kinderferienprogramm. „Bei einigen Diensten benötigten wir die Unterstützung des DRK Lengerich“, sagte Niemeyer. Im Gegenzug greife man auch den dortigen Helfern unter die Arme.

Die Blutspende-Aktionen sind das Herzstück des Ortsverbandes. Bei fünf regulären Terminen gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst West bestand im Gemeindehaus die Möglichkeit zur Blutabgabe. In vergangenen Jahr machten davon 531 Spender, davon 18 Erstspender, Gebrauch. „Wir hoffen, dass die Bereitschaft Blut zu spenden, wieder zunimmt“, so Karl-Heinz Niemeyer.

Mit der Aktion „Erbsensuppe statt Sonntagsbraten“, mit der das Ladberger DRK im November ein Mittagessen initiierte, traf die Organisation voll ins Schwarz. 226 Portionen Suppe wurden bei der Premiere verkauft. Am Sonntag, 24. März, kommt es ab 12 Uhr bei Buddemeier zur Neuauflage. Der Vorstand rät aufgrund des großen Interesses zur Vorbestellung bei Robert Schramm ( ✆ 0 54 85/ 27 19) oder Silvia Feldwisch ( ✆ 01 78/ 21 11 133).

Die Einsatzbereitschaft des DRK wird hier und in den vielen anderen Aktionen in einer großen Zahl deutlich: Auf 1075 Helferstunden kommt die Gemeinschaft.

Zum Ende der Versammlung standen die Blutspender und Helfer im Mittelpunkt, die mit ihrer Teilnahmezahl „rundeten“. Wolfgang Menebröcker lobte: „Sich freiwillig für die Gesellschaft und Mitmenschen zu engagieren, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Dabei würden täglich tausende Blutspenden in NRW angefordert. Über 4500 Spende-Aktionen seien jährlich notwendig, um diese Erfordernisse überhaupt zu erfüllen, zeigte er die aktuelle Entwicklung auf.

Verdiente Blutspender und MitgliederFür die Bereitschaft zur Blutspende und für den Einsatz im DRK sprach dessen Vorsitzender Wolfgang Menebröcker seine Anerkennung aus.

Geehrt wurden für 25-malige Spende: Marlies Fangmeier, Andreas Lagemann-Kohnhorst, Meike Aufderhaar, Mathias Löw, Friedrich Hollenberg, Jens Breimann und Manfred Georg Stork.Rolf Möhring, Wilfried Kemper und Holger Rickert waren 50 Mal dabei.75 Spenden gaben Uwe Driesen und Michael Tillmann ab.Besonders oft leisteten Wolfgang Kipp und Ludger Brink diesen Dienst. Wolfgang Kipp erschien 100 Mal zum Termin, Ludger Brink sogar 125 Mal. Keine Frage, dass der Vorstand Ehrennadeln, Urkunden und kleine Präsente parat hatte.

Ebenso für die aktiven Mitglieder. Seit fünf Jahren sind Silvia Feldwisch und Uwe Korspeter, seit zehn Jahren Meike Aufderhaar und Susanne Kiefhaber dabei. Reinhard Kemper kommt auf 25 Jahre, der Vorsitzende Wolfgang Menebröcker sogar auf 40 Jahre. Die größte Ehre wurde Brita Brinkmeier und Brigitte Minnerup zuteil. Die beiden Frauen unterstützen das DRK seit 50 Jahren.