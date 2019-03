Gemeinde tilgt außerplanmäßig Darlehen

Sieben Tagesordnungspunkte in nahezu rekordverdächtigen 19 Minuten: Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten es am Donnerstagabend scheinbar eilig. Oder anders: Sie waren sich beim Beschluss gängiger Regularien wie der Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 1,171 Millionen Euro aus dem vergangenen ins laufende Jahr schlichtweg einig. So stimmten sie dieser und weiteren Beschlussvorschlagen wie der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtschlusses bei gleichzeitiger Erstellung eines Beteiligungsberichts jeweils einstimmig zu.

Vieles ist gängige Routine, aber eine schöne Ausnahme gab es denn doch: So zauberte der kurzfristig auf die Tagesordnung gerückte Punkt „Außerplanmäßige Tilgung eines Darlehens bei der NRW-Bank “ nicht nur Kämmerer Eckhard Schröer ein Lächeln ins Gesicht. Der gab zu, dass derartige Beschlüsse „zu den schönsten Angelegenheiten“ seiner Tätigkeit gehörten.

Im konkreten Fall hatte die Gemeinde kurzfristig das Angebot der NRW-Bank erhalten, das Darlehensrestkapital in Höhe von 202 292 Euro zum 31. März außerplanmäßig zu tilgen. Diese Restsumme rührt aus dem Gewässergüteprogramm, für das die Gemeinde 1992 rund 2,374 Million D-Mark aufgenommen hatte, das seinerzeit für den Bau der Kläranlage benötigt wurde. Bürgermeister Udo Decker-König beschrieb die Situation im Ausschuss mit den knappen Worten, die außerplanmäßige Tilgung sei „finanziell darstellbar“. Kämmerer Eckhard Schröer formulierte es so: „Wenn man es sich leisten kann, sollte man das Darlehen auch ablösen.“

Das kann die Gemeinde, wie es den aktuellen Zahlen zu entnehmen ist. Laut Haushaltsplanung wird die Liquidität der Gemeindekasse am Jahresende 2019 rund 990 000 Euro betragen. Da laut Schröer bisher keine großen Abweichungen gegenüber der Planung erkennbar seien, sollte das Darlehen nach Auffassung der Verwaltung vollständig getilgt werden. Dem stimmte der Ausschuss einstimmig zu. Schließlich können auf diese Weise die zukünftige Zinsbelastung sowie der Schuldenstand weiter reduziert werden. In Ladbergen steht dieser abzüglich der Tilgung zum Monatsende bei dann 4,176 Millionen Euro. „Für Kommunen ein ganz guter Wert“, wie der Kämmerer auf WN-Nachfrage ausführte. Schon vor etwa zwei Jahren habe die Gemeinde schon mal ein Darlehen außerplanmäßig tilgen können – „davor aufgrund der Haushaltslage aber lange Zeit auch nicht.“