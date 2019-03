Arbeit ist mit Geld nicht zu bezahlen

24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche stellen sich die Kameraden in den Dienst ihrer Mitmenschen. Sie retten, löschen, bergen und schützen, wann immer sie gebraucht werden: Dafür war ihnen nicht nur der Dank von Bürgermeister Udo Decker-König gewiss, der lobte, dass es „alles andere als selbstverständlich ist, was Sie leisten“ und nicht ohne Stolz darauf hinwies: „Es läuft nicht überall so rund wie in Ladbergen.“

Vor Ort bekennen sich 59 aktive Kameraden, acht Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr, die sich laut deren Betreuer Jens Lübke „über weitere Mädchen und Jungen freuen würde“, 21 Mitglieder der Ehrenabteilung und über 80 passive Mitglieder zur Feuerwehr . „Damit sind wir gut aufgestellt“, formulierte es Wehrführer Andreas Keuer . „Und wir haben bei Einsätzen noch nie Probleme und Engpässe gehabt.“ Er sagte aber auch, dass weitere Ehrenamtliche gern gesehen wären. Bei unter 50 Aktiven werde es kritisch.

Andreas Keuer machte deutlich, wie vielfältig die Arbeit seiner Mannschaft sei und verwies ausdrücklich darauf, dass „die Einsatzzahlen nicht im Geringsten wiedergeben, was bei uns so alles los ist“. Denn sowohl Übungsabende als auch Fort- und Weiterbildungen, über die der stellvertretende Kreisbrandmeister Stefan Steinigeweg und der Vorsitzende des Verbands der Feuerwehren im Kreis Steinfurt, Manfred Kleine Niesse, anerkennend sagten, dass die Ladberger „sehr vielfältig unterwegs“ seien, „um neues Wissen anzuhäufen“, tauchen in keiner Statistik auf.

Sehr wohl aber die Einsätze. Und die kamen angesichts mehrerer schwerer Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen sowie der Unterstützung beim Großbrand in Saerbeck (Saertex) oder der Sorge um einen technischen Defekt eines Flugzeuges am FMO 2018 durchaus dramatisch daher. Tierisch war es, weil die Wehr unter anderem zu einem zurückgelassenen Hund, einem vermeintlich verletzten Greifvogel, diversen Wespennestern sowie angesichts der monatelangen Sommerhitze zu einem Fischrettungseinsatz an einem Teich gerufen wurde. Apropos: Die Hitze sorgte vor Ort für mehrere Flächenbrände und zugleich das Kuriosum einer dreimal brennenden Ballenpresse. „Das erste Mal brannte sie auf einem Acker in Schmedehausen“, erinnerte Andreas Keuer. Dann sei sie zum Espenhof gebracht worden, wo sie ein zweites Mal Feuer gefangen habe und schließlich habe sie nach der Reparatur zwei, drei Tage später auf einem Acker erneut gebrannt. Schmunzeln bei den Zuhörern im Tannenhof.

Schmunzeln, aber auch Staunen: Denn nachdem Stefan Steinigeweg und Manfred Kleine Niesse aus Sicht des Kreises und des Kreisverbands Rückschau auf ein Jahr 2018 gehalten hatten, das „angesichts mehrerer Großbrände ereignisreich“ war, standen zahlreiche Ehrungen und Beförderungen auf dem Programm – und da war die Auszeichnung von Werner Kemper, der der Ladberger Wehr seit 75 Jahren die Treue hält, nicht nur für Andreas Keuer und Manfred Kleine Niesse „ein absolutes Highlight“ (Bericht unten).

Ehrungen und Beförderungen:

Ehrungen und Beförderungen – das sind Aufgaben, die Wehrführer Andreas Keuer und sein Stellvertreter Rüdiger Kipp während einer Jahreshauptversammlung gerne erledigen. Am Samstagabend hatten sie dazu wieder reichlich Gelegenheit.

Befördert wurden Jan Fahrenhorst zum Feuerwehrmann sowie Lukas Schmerfeld, Ruben Schulze-Eckel und Jasper Laukötter zum Oberfeuerwehrmann.

Für die erstmalige beziehungsweise mehrmalige Teilnahme am Leistungsnachweis wurden geehrt: Daniel Eggert, Jan Fahrenhorst, Patrick Krause und Maximilian Brackemeyer (Abzeichen in Bronze; ein Mal), Ruben Schulze-Eckel und Daniel Kockwelp (Silben; drei Mal) sowie Kai Hille (Gold mit blauem Grund; zehn Mal).

Darüber hinaus freuten sich folgende Kameraden über Ehrungen für ihre langjährige Mitgliedschaft : Marcus Busiek und Ralf Lütkemöller erhielten das Ehrenabzeichen in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft. Seit 35 Jahren (Ehrenabzeichen in Gold) ist Ralf Gravemeier Mitglied der Ladberger Wehr. Die Sonderauszeichnung in Silber für 40 Jahre ging an Ulrich Hölscher, Reinhard Korte und Hans-Jürgen Schröerlücke.