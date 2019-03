Der Aldi-Neubau rückt näher

21 Wohnungen mit durchschnittlich 67 Quadratmetern Größe sollen in dem zum Kreisverkehr ausgerichteten Gebäude entstehen, dazu angrenzend an die Wohnbebauung an der Tecklenburger Straße ein teils zweigeschossiger Aldi-Markt mit einer Gesamtfläche von 1040 Quadratmetern errichtet werden. Durch ein Luftgeschoss unter dem mehrgeschossigem Wohnhaus soll den Kunden des Discounters sowie den Anwohnern ausreichend Parkraum zur Verfügung gestellt werden. Für diese Planung hatte Architekt Paul Welp bereits im Planungs- und Bauausschuss über alle Parteigrenzen hinweg wohlwollende Zustimmung erfahren, so dass sich auch im Rat keinerlei Widerspruch regte.

Einzig Hartmut Kaubisch (Grüne) mahnte an, im Bebauungsplan explizit festzulegen, dass der Aldi-Markt und das Mehrfamilienhaus ausschließlich in Kombination gebaut werden dürfen. Diese Anmerkung werde mitaufgenommen, versicherte Bürgermeister Udo Decker-König – und binnen weniger Minuten war der einst so umstrittene Tagesordnungspunkt am Donnerstag vom Tisch.

In der Folge werden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gehört, die Gemeinde wird die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung in einer Bürgerversammlung informieren und die Bevölkerung wird – wie üblich – die Möglichkeit haben, Einwendungen zu erheben. Erhebt sich kein Widerspruch, geht alles seinen Gang. Architekt Paul Welp hatte bereits geäußert, er hoffe, dass bis Ende des Jahres Baurecht geschaffen und mit dem Neubau Anfang 2020 begonnen werden könne.

Unterdessen hat es auch ein erstes Gespräch dazu gegeben, was nach dem Auszug des Discounters am aktuellen Aldi-Standort passieren könnte. Aldi verfügt dort über einen noch mehrere Jahre andauernden Pachtvertrag. Allerdings habe der Eigentümer bereits klar gemacht, nicht an einem längerfristigen Leerstand der Immobilie interessiert zu sein. Entscheidungen stehen noch aus.