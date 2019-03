„Wir sind vom selben Stern“, „Wir Podkarsten“ und ist es nicht eine „Wild World“ – mit kleinen Sketcheinlagen kündigt der Chor die jeweiligen Stücke gekonnt an. Überhaupt machen von Beginn an die kleinen, liebevoll gestalteten Details das Besondere dieses Konzertabends aus. Fast zu jedem Stück hat man sich etwas ausgedacht. Bei „Platzregen“ (von Roland Pflüger) sucht man Schutz unter einer Zeitung oder bei „Hungriges Herz“ (Mia) blinken kleine Herzen an den Revers der Sängerinnen. Auf der Bank an einer Haltestelle sitzt der junge Gitarrist Henri Stork, er ist Gegenpart bei den Überleitungen („Wartet ihr auch auf den Zug?“) und sorgt mit seinem virtuosen Gitarrenspiel für die Musik in der Pause.

Über sechs Monate Vorbereitung und Proben stecken in dem Auftritt des Chores. Chorleiter Ralf Kötting hat mit seinem Ensemble dafür 21 Lieder mit deutschen wie mit englischen Texten eingeübt, die allesamt auswendig vorgetragen werden. Das Repertoire reicht von Ray Charles über Sting bis zu den Sportfreunden Stiller. Schlagzeuger Jochen Welle, der Mann für den Rhythmus, und Ralf Kötting, mal am Klavier, mal an der Gitarre, sorgen für die musikalische Begleitung des stimmlich starken Chores. Das wird besonders deutlich bei Stücken wie „Field Of Gold“ (Sting), wenn das „on and on“ mehrstimmig im Kanon über die Bühne wandert – Gänsehaut pur.

„Wir brauchen Männer.“ Claudia Kaiser bringt es im Gespräch in der Pause auf den Punkt. Es herrscht Männermangel im Chor. Nur vier Herren gehören aktuell zum Ensemble, von denen zu allem Überfluss zwei am Konzerttermin auch noch verhindert waren. „Jetzt, nach dem Konzert, ist der beste Zeitpunkt einzusteigen“, wirbt Claudia Kaiser. „Wir werden ein neues Repertoire einstudieren und man(n) ist von Anfang an dabei.“

Spaß am Singen und großer Zusammenhalt, beides spürt der Zuschauer bei jedem Song, und auch deshalb wird der Chor immer wieder mit langanhaltendem Beifall bedacht. Mit zwei Zugaben – „Another one bites the dust“ (Queen) und „Viva la Vida“ (Coldplay) – geht der kurzweilige Abend zu Ende. Sicherlich mit der Hoffnung, dass beim nächsten großen Konzert im kommenden Jahr mit größerer männlicher Unterstützung gerechnet werden darf.

Geprobt wird dienstagabends in der Grundschule in Ladbergen und es sind weder Notenkenntnisse noch eine gesangliche Schulung erforderlich – nur Spaß am gemeinsamen Singen.