Flora und Fauna auf harter Schale

Zu den begeisterten Besuchern gehörte am Eröffnungstag Hilli Nordbrock. „Es ist einfach toll hier“, freute sich die Ladbergerin. „Ich bewundere es total, dass die Damen so eine ruhige Hand haben.“ Die Exponate standen nicht nur zum Betrachten, sondern auch zum Kauf zur Verfügung. Ins Auge gefasst hatte Hilli Nordbrock jene Eier, die mit Zeitung sorgfältig beklebt und detailliert bemalt waren. „Die habe ich in die engere Auswahl genommen“, verriet sie. „Aber jetzt werde ich hier erst einmal Kaffee trinken.“ Denn auch das war im Heimatmuseum möglich.

Ostereierausstellung besticht durch Vielfalt 1/19 Tiere, pflanzen und noch viel mehr zieren die Ostereier. Foto: Anne Reinker

Wer glaubt, dass dort ein Ei dem anderen gleicht, liegt völlig falsch. „Es sind wieder ganz viele neue dazugekommen“, sagte Petra Jasper-Hildebrand . Etwa die Meereswelt mit U-Boot, Hummern und Fischen. Überhaupt scheint es fast, als hätten die beiden kreativen Köpfe die ganze Flora und Fauna in allen Einzelheiten abgebildet.

Wer es gerne traditionell mag, ist bei den Eiern mit den althergebrachten Illustrationen richtig. Aber, wie könnte es bei solch einer großen Menge auch anders sein, die Palette ist noch weitaus bunter: mit Sprüchen verziert, einige mit Flower-Power-Motiven versehen, andere mit Ornamenten oder Glitzerfarben bemalt. Ebenso unterschiedlich sind die Größen. Vom Wachtelei bis zum Straußenei haben die zwei Hobbykünstlerinnen verschiedene Dimensionen unter den Pinsel genommen. Und nicht nur das Malen, sondern auch Vor- und Nachbereitungen sind notwendig, um solch hochwertige Exemplare zu kreieren.

Sind die Damen auch nächstes Jahr wieder mit ihren Ostereiern im Heimatmuseum? „Davon kann man ausgehen“, sagte Petra Jasper-Hildebrand. „Man kann sich darauf einstellen, dass es auch dann wieder etwas Neues geben wird. Denn: „Andere Leute bekommen auf einmal eine Melodie in den Kopf, bei uns sind es die Motive für die Eier“, so Jasper-Hildebrand. Eine Idee kam aber schon im Gespräch mit Besuchern auf: die Köpfe großer internationaler Politiker. „Das müsste zu machen sein“, meinte Annette Kuster. Man darf also jetzt schon gespannt sein auf die Ausstellung im nächsten Jahr.

Am kommenden Wochenende sind die Ostereier Samstag wie auch Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu besuchen.