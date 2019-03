Schülerbetreuung hat einige Plätze frei

„Wir verstehen uns aufgrund unserer flexiblen Betreuungszeiten als Ergänzungsangebot zur Offenen Ganztagsschule und arbeiten beispielsweise bei der Ferienbetreuung eng mit ihr und der Grundschule zusammen“, sagt die Vorsitzende Sabrina Zastrau über den Verein. Ziel der Schülerbetreuung Ladbergen sei es, Kindern nach Schulschluss zwischen 11.20 und 14 Uhr ein flexibles Betreuungsangebot zu machen, das deren Eltern ganz nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen können.

Insgesamt, sagt Sabrina Zastrau, habe sich die Zahl der Kinder, die pro Schuljahr betreut werden, bei rund 60 Mädchen und Jungen eingependelt – wobei diese zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Tagen vor Ort seien. Vor Ort, das sind die Räume im ersten Obergeschoss der Grundschule, die im Zuge der Sanierung im vergangenen Jahr ebenfalls neu gestaltet wurden.

Wichtig ist der Elterninitiative, dass die Kinder ein vielfältiges Angebot an Spielsachen (unter anderem Lego , Gesellschaftsspiele, Mal- und Bastelutensilien) vorfinden. Die Grundschüler können sich mit Spielen die Zeit vertreiben, Bücher lesen oder auch in Ruhe bereits ihre Hausaufgaben machen. Bei schönem Wetter geht es häufig an die frische Luft – zum Spielplatz, in den Friedenspark und mehr, wie Sabrina Zastrau schildert.

„Unser Mitarbeiter freuen sich über jeden, der sich die Räumlichkeiten ansehen und Infos zu unserem Verein haben möchte“, lädt sie ein. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www. ladbergen.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=134&topmenu=198 .