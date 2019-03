„Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Trägern der Kita-Einrichtungen und der Kindertagespflege können ausreichend Plätze zur Verfügung gestellt werden“, berichtet der Kreis Steinfurt. Und trotzdem dürfte sich der ein oder andere Elternteil so seine Gedanken machen. Denn für die Einrichtung, die die evangelische Kirchengemeinde am Lenhartzweg für das Deutsche Rote Kreuz baut (die WN berichteten), ist noch nicht einmal die Bodenplatte gegossen.

Zum 1. Oktober soll die neue Vier-Gruppen-Anlage auf dem Kirchengrundstück in Betrieb genommen werden. Ein Zeitplan, der mittlerweile auch Bernadette Wiegand vom DRK-Kreisvorstand die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Die Fachfrau für Kindergarten-Angelegenheiten sagt, sie habe „große Bedenken“ ob der pünktlichen Fertigstellung. Gleichwohl müsse sie darauf vertrauen, was Architekten und Kirchengemeinde sagten. Und die gehen nach wie vor von einer fristgerechten Übergabe aus.

52 Anmeldungen hat es für das „neue“ Abenteuerland gegeben, heißt es aus dem Kreisjugendamt. Was nicht bedeutet, dass diese ab dem 1. August auf der Straße stehen, zumal einige Verträge bewusst erst zum 1. Oktober geschlossen worden sind. Aktuell besuchen 31 Mädchen und Jungen das Abenteuerland am Telgter Damm. Ab August wird die Zahl dort kurzfristig auf 37 erhöht. „Und diese Kinder werden dort auch so lange bleiben, bis der Neubau fertig ist“, stellt Wiegand klar. Zudem sollen eine halbe Regelgruppe sowie eine heilpädagogische Gruppe von den „Kleinen Strolchen“ an den Lenhartzweg ziehen, um die Einrichtung an der Jahnstraße nachhaltig zu entlasten. Auch diese Kinder sind demnach versorgt.

Wie viele Kinder nach derzeitigem Stand ohne verlässlichen Kita-Platz zu Beginn des neuen Kindergarten-Jahres da stehen? Sowohl beim Kreis als auch beim DRK-Kreisverband kann die Zahl derzeit nicht konkret benannt werden. „Der allergrößte Teil ist in jedem Fall untergebracht. Es sind Einzelfälle“, sagt Bernadette Wiegand und verspricht, mit diesen – sobald die Zahl endgültig ist und der Zeitplan am Lenhartz­weg absehbar sei – in Kontakt zu treten. „Wir versuchen Lösungen zu finden“, meint die Frau aus der DRK-Führungsriege.

Gleichwohl hofft sie, dass sich diese Gespräche in der Folge als unnötig erweisen und das Deutsche Rote Kreuz eben doch zum 1. Oktober in den eingeschossigen Kindergarten, der unter anderem über ein lichtdurchflutetes Atrium und einen gesonderten Therapieraum verfügen wird, einziehen kann. „Hauptsache, die Gruppen-, Schlaf- und Sanitärräume sowie die Küche sind fertig.“