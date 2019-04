Für den Schützenverein Wester ist es eine schöne Tradition, für viele Familien mit ihren Kindern längst ein Pflichttermin: Bereits zum elften Mal laden die Schützen am Ostermontag , 22. April, um 15 Uhr zur Osterei-Suche in den Friedenspark. Gemeinsam mit dem Osterhasen werden die Helfer bis dahin Hunderte bunte Ostereier und kleine Süßigkeiten verstecken. Für Heward Kemper ist es „ein wunderschönes Bild, wenn die Kleinen losstürmen“. Gleichzeitig bietet der Verein selbst gebackene Kuchen und Waffeln im Foyer des Rathauses an. „Es wäre schön, wenn nach der Suche noch Zeit für ein gemütliches Zusammensein bliebe“, hofft der Vorsitzende des Schützenvereins.