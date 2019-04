Vor mehr als 50 Jahren hatten sie miteinander Handball gespielt. Die Aktiven von einst sind jetzt von Heinz Lagemann , Werner Hürkamp und Rolf Hakmann zum Ehemaligen-Treffen auf dem Museumshof Jasper-Hildebrand eingeladen worden. Einzige Vorgabe war das Mindestalter von 60 Jahren, heißt es in einem Bericht.

Rund 60 Personen waren gekommen, die ältesten von ihnen über 80 Lenze zählend. In ihrer Aktiven-Zeit hatten sie unter anderem an nationalen und internationalen Turnieren teilgenommen sowie in diversen Spielklassen die Bälle im Tor versenkt. Es war nach Angaben der Organisatoren eine bunte Gesellschaft aus gestandenen Männern mit grau melierten Schläfen, die teilweise weite Anfahrtswege auf sich genommen hatten.

Nach 17 Jahren – so lange liegt das vorherige Treffen zurück – gab es viel zu erzählen. Bilder und Zeitungsartikel machten die Runde, erinnerten an Höhen und Tiefen. Nur eines hat sich nicht verändert: Man hielt immer zusammen und hatte viel Spaß miteinander.

Aus den vielen Meistertiteln, welche die Ladberger Handballjugend damals gewann, ragt der Gewinn der Vizemeisterschaft Niedersachsen im Januar 1955 heraus. Damals verlor die im benachbarten Handballverband spielende A-Jugend des TSV in der Niedersachsenhalle in Hannover das Endspiel gegen den MTV Hannover-Leinhausen in der Verlängerung mit 9:10-Toren. In der überregionalen Norddeutschen Zeitung hieß es zum Spiel: „Der Beifall der Zuschauer in der überfüllten Niedersachsenhalle galt eindeutig den spielfreudigen, wendigen und mit letztem Einsatz spielenden tapferen Ladberger Jungen – und wir erklären sie zur Mannschaft des Tages“.

Auch mit den späteren Seniorenteams hatte der TSV, gemeinsam mit den münsterischen Spitzenclubs Marathon und Turngemeinde, viele Jahre lang zu den Meisterschaftsanwärtern in der Landesliga Nordwestfalen gezählt. Zur Meisterschaft hatte es nie gereicht. Neben dem Handball hatte vor allem der Gesang im TSV oberste Priorität. Ein Handballspiel ohne Gesang – undenkbar. Und so wurden an diesem Abend altbekannte Lieder angestimmt, begleitet von Hartwig Möller auf dem Akkordeon. Dass es ein Wiedersehen geben wird, stand am Ende des Abends außer Frage, schreiben die Organisatoren.