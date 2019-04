Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ lädt der Golfclub Ladbergen am Sonntag, 5. Mai, zum Erlebnistag ein. Von 11 bis 16 Uhr ist jeder auf der Golfanlage, Hölterweg 8, willkommen, der den Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich ausprobieren will, heißt es in einer Pressemitteilung.

Golf sei ein Sport für Jedermann. Die Ausrüstung werde gestellt. Mitzubringen seien lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung, schreibt der Club. Auf einem Übungsplatz, der Driving Range, erhalten die Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen aus. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wir wollen möglichst viele Menschen für das Golfspielen begeistern und bestehende Hemmschwellen abbauen“, sagt Geschäftsführer Martin Grotholtmann.