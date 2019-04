Jüngstes Ziel der Landfrauen war der Keukenhof in den Niederlanden. Schon vor der Ankunft staunten die Mitfahrenden, darunter zwei Männer, über die prachtvollen Tulpenfelder in allen Farben und Formen, heißt es in einem Bericht.

Auf dem Gelände des Keukenhofs werden auf 32 Hektar Fläche rund sieben Millionen Tulpen sowie weitere Frühlingsblüher präsentiert. Damit machte die Einrichtung ihrem Namen „der schönste Frühlingsgarten der Welt“ alle Ehre. Beim Besuch der Pavillons Oranje Nassau, Beatrix und Willem-Alexander bewunderten die Gäste die besonderen Blumenarrangements und nahmen viele Ideen für den eigenen Garten mit. Eine Bootsfahrt rund um den Keukenhof wurde ebenfalls unternommen.

Die Landfrauen weisen auf ihre nächste Veranstaltung hin. Am Mittwoch, 8. Mai, ist ein Frühstück in der Gärtnerei Brockmeyer in Glandorf geplant. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bei Helga Hilgemann ( ✆ 0 54 84/ 15 42) anmelden. Die Abfahrt erfolgt um 9 Uhr ab evangelischer Kirche.