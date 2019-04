1990 hat der Heimatverein diese Aufgabe übernommen. „Die Werbegemeinschaft hatte es eingestellt, da haben wir gesagt, dass es ohne Maibaum mit Kranz im Dorf nicht geht“, erinnert sich Heinz Lagemann . An Stroh zum Binden mangelt es nicht, schließlich wird der Kranz auf dem Hof des Vorsitzenden gebunden. Um 17 Uhr geht´s los.

Im Lauf der drei Dekaden hat sich einiges geändert. Bis vor wenigen Jahren wurde der Maibaum noch von Hand aufgerichtet. Diese schweißtreibende Angelegenheit ist dank der Zusammenarbeit mit dem Bauhof deutlich einfacher geworden, erzählt Heinz Lagemann im Gespräch mit den WN.

Auch das bunte Treiben unter dem Baum hat sich tiefgreifend gewandelt. „Früher sind die Schützenvereine mit Spielmannszug angetreten“, blickt er zurück. Aus und vorbei. „Wir machen es nicht aufwendig, sondern gemütlich“, beschreibt er den neuen Ansatz. Unverändert zum Programm gehören die Verpflegungsangebote in fester und flüssiger Form am Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz. Das Vorbereitungsteam hat dann dafür gesorgt, dass die Wimpel der Vereine am Maibaum hängen und fürs Publikum Tische, Stühle und Bänke aufgestellt sind.

Was wohl nicht mehr vorkommen wird, ist das Binden von gleich zwei Kränzen. „Das haben wir früher mal gemacht, die wurden dann übereinander am Baum angebracht“, erzählt der Vorsitzende. Was keineswegs ungewöhnlich gewesen sei. „In anderen Orten sind sogar drei Kränze am Maibaum befestigt worden.“