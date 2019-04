Wer wird neuer König?

Die Hölteraner Schützen starten voll durch in die Schützenfestsaison. Los geht es am Samstag, 27. April, mit dem Königsschießen und dem Maibaumpflanzen, heißt es in einer Mitteilung des Schützenvereins.

Beginn ist um 15 Uhr im Schießstand am Münsterweg mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Um 16 Uhr beginnt nach dem Antreten der Mitglieder in Uniform das Königsschießen, um die neuen Majestäten zu ermitteln.

Nach dem Schießen wird gegen 18.30 Uhr der Maibaum auf der Vereinsanlage aufgestellt. Im Anschluss erfolgt die Bekanntgabe der neuen Majestäten, ehe der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein unter dem Maibaum endet. Eingeladen sind alle Mitglieder sowie Freunde, Anwohner und sonstige Interessierte. Der Vorstand hofft laut Bericht, dass viele Anwärterinnen und Anwärter auf den Königstitel teilnehmen und wünscht allen eine „ruhige“ Hand.

Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, wird das Mai-Schützenfest gefeiert. Los geht’s am Samstag um 16.30 Uhr mit dem Antreten der Schützenfamilie am Vereinsheim. Traditionell machen sich die Mitglieder mit dem Spielmannszug „Frei Weg Brock“ auf den Weg zum Gut Erpenbeck, um die Vereinsfahne und das noch amtierende Königspaar auszuholen. Dort werden auch die Vereinsmeister geehrt und Mitglieder ausgezeichnet.

Im Anschluss marschieren die Schützen zum Ehrenmal in Hölter, um einen Kranz niederzulegen. Danach geht es zum Festzelt zur feierlichen Proklamation der neuen Majestäten. Nach den Ehrentänzen laden der Verein und der Festwirt ab 19.30 Uhr zum Festball mit der Band „Nightflames“ ein.

Am Sonntag treten die Mitglieder um 13.45 Uhr zusammen mit dem Fanfarenzug „Westbevern-Vadrup“ zum Ausholen der Königin oder des Prinzgemahls auf dem Festplatz an. Ab 15 Uhr laden die Damen des Vereins zum großen Kuchenbüfett im Festzelt ein. Dort werden gegen 15.30 Uhr auch die Mitglieder mit den Königspaaren erwartet.

Ab 16 Uhr läuft das Kinderprogramm mit einer großen Hüpfburg. Gegen 16.30 Uhr beginnt das Schießen auf den Vogel um den Reinhold-Bettler-Pokal. Zu diesem Wettbewerb sind alle Mitglieder der drei Ladberger Schützenvereine Overbeck, Wester und Hölter eingeladen. Die Proklamation der Schützenkaiserin oder des Schützenkaisers ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Um 19 Uhr beginnt der Festball mit „Audiomotive“.

Bei den jüngsten Vereinsmeisterschaften wetteiferten nach Angaben des Vereins 56 Mitglieder um die Titel. Lily Wierzejewski siegte in der Gruppe der Damen bis 45 Jahren und ließ Michaela Oelrich und Tanja Schröer hinter sich. In der Gruppe der Damen über 45 Jahren setzte sich Marita Schröer vor Birgit Schenke und Conny Berau durch. Andreas Oelrich hieß der Sieger der Gruppe Herren bis 40 Jahren. Benjamin Ehmann belegte Platz zwei, Henrik König wurde Dritter in dieser Altersgruppe. Jörg Holthaus ist Vereinsmeister der Altersgruppe Herren zwischen 40 und 60 Jahren. Auf den Plätzen folgten Hilmar Kerk und Hans-Jürgen Bettler. Die Gruppe der Herren über 60 Jahren gewann Werner Schröer vor Werner Hölscher und Kurt Haarlammert.

Den Wanderpokal der Vereinsmeister 2019 sicherte sich Andreas Oelrich vor Jörg Holthaus und Lily Wierzejewski. Der letzte Sieg bei den Titelkämpfen ging an Anne-Marie Brinkmeier in der Kategorie der Schießgruppe. Dort wurden Dominik Kötter Zweiter und Guido Wierzejewski Dritter.