Lange, sehr lange gibt es ihn schon, den Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Ladbergen. Die Bläser sind nach eigenen Angaben stolz darauf, zu einem der ältesten Chöre überhaupt zu gehören. Jung sind sie trotzdem geblieben. Nicht nur vom Altersdurchschnitt her. Musikalisch werden gerne neue Literatur und unterschiedliche Musikstile ausprobiert, heißt es in einer Mitteilung des Ensembles.

Dass das so bleibt, dafür sorgen die Jungbläser. Eltern, die mit ihren Kindern gemeinsam ein Blechblasinstrument erlern würden, bereichern die Gruppe. Ohne sie wäre so mancher Auftritt nicht möglich, heißt es in dem Bericht. Das Mitmachen ohne Kind sei natürlich auch möglich. Jeder, ob jung oder alt, ist dazu eingeladen.

Chorleiterin Angelika Möller legt bei der Ausbildung Wert darauf, dass Anfänger so früh wie möglich in die Gruppe integriert werden. Instrumente können für die Ausbildungszeit aus dem Bestand des Posaunenchores geliehen werden. Das Angebot umfasst neben Trompeten auch Hörner und Posaunen. Die Einladung zum Reinschnuppern gilt auch für Personen, die vor längerer Zeit ein Blechblasinstrument gespielt haben und wieder damit anfangen wollen.

Am Montag, 6. Mai, findet ab 16.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Lenhartzweg 8, eine Informationsveranstaltung statt. In ungezwungener Atmosphäre können Instrumente ausprobiert werden, dazu gibt es Informationen über Ausbildungsinhalte. Bei einer Tasse Kaffee stehen Bläserinnen, Bläser und Chorleiterin Angelika Möller beratend zur Verfügung.