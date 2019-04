Von Wester über Hölter nach Overbeck führt die Radtour am „Grünen Samstag“ vorbei an altehrwürdigen Bauernhöfen, der „Kirschbaumallee“, „schrägen Vögeln“ bis zum Moor. Dabei wird die Frage geklärt, was die Ladberger Heide mit einem berühmten deutschen Heimatdichter zu tun hat, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL) als Veranstalter der Tour.

Am Samstag, 4. Mai, geht es mit Naturgenussführerin Stefanie Fornfeist quer durch die Bauerschaften. Bei der dreistündigen Fahrradtour, Start ist um 15 Uhr, gibt es neben der vielseitigen Landschaft Einiges zu entdecken und Spannendes aus der Region zu erfahren: Was haben die Bienen im Ladberger Wappen zu bedeuten? Wo leben hier „schräge Vögel“? Und wie sah das Leben der Heuerleute aus? Neben mehreren Stopps ist eine kleine Rast in „Fornfeists feinstem Kräutergarten“ mit einem Imbiss eingeplant.

Die Strecke ist zirka 20 Kilometer lang, größtenteils befestigt und führt meist über wenig befahrene Wirtschaftswege mit einer kleinen Steigung an der Brücke über die B 475. Für unterwegs sollten Getränke mitgenommen werden. Wetterangepasste Kleidung wird empfohlen, Fahrräder können auf Anfrage bei der Fahrradwerkstatt/Tankstelle Schröerlücke in Ladbergen, Telgter Damm 32, ausgeliehen werden. Die Teilnahme kostet zehn Euro (plus drei Euro für den Imbiss) pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis einschließlich Donnerstag, 2. Mai, in der ANTL-Geschäftsstelle ( ✆ 0 54 82/92 92 90, www. kulturlandschaft-erleben.de – „Grüner Samstag“) erforderlich.