Dem regionalen Brauchtum hat sich der Heimatverein verschrieben. Für dessen Mitglieder ist es daher beschlossene Sache, dass an der Tradition des Maibaumrichtens festgehalten wird. Obwohl, oder gerade deswegen, andere örtliche Vereinigungen davon in den vergangenen Jahren Abstand genommen haben. Am Freitagabend unternahm eine Gruppe der Heimatfreunde das Wichtigste für die Feierlichkeit: das Binden des Maikranzes.

Die Herkunft dieses Brauchtums rund um den Maibaum ist umstritten. Die heutige Form des Symbols für den Wonnemonat geht auf das 16. Jahrhundert zurück, ab dem vergangenen Jahrhundert entdeckten einzelne Gemeinden den Brauch für sich, heute auch vereinzelt Nachbarschaften.

Beim Ladberger Heimatverein hat der Maibaum einen hohen Stellenwert, wie man in der Historie der Gemeinschaft erkennen kann. „Wir sind zum 30. Mal dabei“, erklärt Heinz Lagemann . Initiiert habe das damals der in der vergangenen Woche verstorbene Gustav Kötterjohann. „Die Idee eines Maibaums kam damals schon gut an“, erinnert sich Heinz Lagemann. Mit der Kooperation hiesiger Vereine „war richtig was los hier, In jedem Ort gibt es einen Maibaum, da muss es doch auch bei uns noch einen geben“, meint der Heimatverbundene.

Das sehen auch die Mitglieder so, die mit Stroh und bunten Bändern für ein schmuckes Äußeres des großen Kranzes sorgen. Wer denkt, es sind immer nur die gleichen Aktiven aus den Reihen des 562 Mitglieder starken Vereins, der irrt. Neben Hartmut Stienecker, der sich seit Renteneintritt mehr im Heimatverein einbringen möchte und zum dritten Mal mitmachte, war auch Manfred Aufderhaar dabei. „Es hat hier nach Bratwurst gerochen“, meinte der „Neuling“ am Maikranz mit einem Schmunzeln. Denn eines ist für den Verein klar: wer mithilft, bekommt auch vom Grillchef Diethelm Jasper-Hildebrand einen Imbiss auf die Hand. „Das Gesellige gehört einfach dazu“, betont Heinz Lagemann.

Klar ist für die Aktiven, dass es auch in den nächsten Jahren ein zünftiges Beisammensein unter dem Maibaum auf dem Kirchplatz geben wird. Am Dienstag, 30. April, geht es dort um 17 Uhr los. „Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt“, erklärt Lagemann. Zudem werde man die Jagdhornbläser begrüßen – und hoffentlich viele Besucher, die den Start in den Wonnemonat feiern möchten.