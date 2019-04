In die Geschichten von Villen, Höfen, Mühlen sowie Boden- und Baudenkmälern aus dem Kreis Steinfurt können diejenigen eintauchen, die die Wanderausstellung „KulturGut erhalten!“ besuchen, die in Anlehnung an das Europäische Kulturerbe-Jahr 2018 entstand und aktuell durch den gesamten Kreis tourt. Noch bis zum 8. Mai wird sie während der Öffnungszeiten im Ladbergen Rathaus zu sehen sein.

Anlässlich des Tags der Archive 2018 in Wettringen, erklärt Sandra Spieker , hätten die Kommunalarchive des Kreises Steinfurt je einen Beitrag geliefert. Die Ergebnisse sind auf zehn großen Plakataufstellern zusammengetragen worden und enthalten Kurzporträts von 20 Kulturgütern – unter anderem von der Getreidemühle Gut Erpenbeck, die als einziges Gebäude der Gutsanlage auf Ladberger Boden steht. Gemeindearchivarin Sandra Spieker rät: „Wer sich für Heimat- und Regionalgeschichte interessiert, findet hier die passende Gelegenheit, sich zu informieren.“