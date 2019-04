„In Ladbergen ist alles anders“

„Eine lange Zeit“, sagt er. „Aber eine, mit deren Verlauf ich sehr zufrieden bin“, wie er hinterher schiebt. Noch im Oktober 1979 wechselte der damals 23-Jährige von Tecklenburg nach Münster zum Staatlichen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft – „weil ich mich während meines Studiums vertieft mit der Wasserwirtschaft auseinandergesetzt hatte“, wie er begründet. Er begann die einjährige Beamtenausbildung und durfte sich anschließend Regierungsbauoberinspektor zur Anstellung nennen. In der Domstadt blieb er bis 1992, als er als Leiter ins Bauamt seiner Heimatgemeinde wechselte. „Der damalige Bauamtsleiter in Ascheberg wusste von der frei werdenden Stelle in Ladbergen und erzählte mir davon“, erinnert sich Decker-König an die glückliche Fügung.

Seit Oktober 2009 ist der heute 62-Jährige Bürgermeister und hat seinen Arbeitsplatz übrigens genau dort, wo er als Hauptschüler Jahrzehnte zuvor Physikunterricht hatte. Ladbergen hat der gebürtige Heidedörfler eigentlich nur zum Arbeiten verlassen. „Zwar hatte ich zeitweise einen Zweitwohnsitz in Münster, aber spätestens zum Handballtraining war ich wieder im Dorf.“

Gleichwohl kann er viel erzählen und den ein oder anderen Vergleich ziehen. Damals in Münster, wo man nicht mehr als zehn Einheiten pro Gespräch vertelefonieren durfte oder wo klare Hierarchien gepflegt wurden, wenn man beispielsweise zu Auswärtsterminen in der Bahn zweite Klasse fuhr, während es sich die Beamten des gehobenen Dienstes in der ersten Klasse bequem machten.

„In Ladbergen war dann alles anders“, schmunzelt Decker-König – unter anderem die Arbeitsweise. „In Münster gab es sehr langwierige Verfahren. Da hat man vor allem für Akten oder auch den Papierkorb gearbeitet“, denkt er anlässlich seines Dienstjubiläums zurück. „Hier war ich vom Schlagloch bis zum Millionen-Projekt plötzlich für alles verantwortlich. Vor allem aber sieht man, dass hier direkt etwas geschieht.“

Das eine oder andere „heikle Projekt“, vor allem aber viele einstimmige Beschlüsse hat er vor Augen. Die Erweiterung der Kläranlage, die Entwicklung von Baugebieten, des Kreisverkehrs und der Guten Stube, die Renovierung von Schule und Sporthallen und der Bau des Feuerwehrhauses – „und fast immer sind wir mit den kalkulierten Kosten hingekommen“, freut er sich.

Und wenn er einen Strich unter die vergangenen 40 Jahre macht, in denen die Digitalisierung zuletzt vieles beschleunigt hat? „Es war eine gute Zeit“, sagt der Jubilar – und ein gutes Jahr als Bürgermeister hat er bis zum Ruhestand ja noch.