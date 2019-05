An diesem Wochenende sagen in der evangelischen Kirche 24 Jugendliche das erste Mal selbst „Ja“ zum christlichen Glauben und werden damit zu erwachsenen Kirchenmitgliedern mit allen Rechten und Pflichten. Die Mädchen und Jungen werden in zwei feierlichen Gottesdiensten am Samstag, 4. Mai, um 14 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr von Pfarrerin Dörthe Philipps konfirmiert. Diese werden am Samstag von der Highlight-Band und am Sonntag vom Posaunen- sowie dem Jugendchor begleitet.

Am Samstag um 14 Uhr werden konfirmiert: Nico Bast, Jarno Bredau, Fenja Claußen, Leon Fröhlich, Jana Hannig, Jonas Krause, Joel Nabrotzky, Henrik Neier, Mai-Britt Pfaff, Kaja Schallenberg, Viktoria Schiwe, Joana Schmidt, Henrik Schulze, Nick Sparenberg, Dustin Spliethoff, Justus Wibbeler und Yannic Wippich.

Am Sonntag um 10 Uhr feiern Konfirmation: Silas Ferlemann, Steffen Gravemeier, Nico Heemann, Philipp Waldhecker, Silas Walter, Raphael Weischer und Andrew Wilcke.