So viel Europa steckt in Ladbergen

Insgesamt fast 1,25 Millionen Euro sind 2017 – aus dem Jahr stammen die bislang aktuellsten Zahlen – an Direktzahlungen von der Europäischen Union an die Landwirte in Ladbergen geflossen. 100 Begünstigte haben von diesen Zahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums ( ELER ) profitiert. Stark abhängig von Unternehmensgröße, getätigten Investitionen, den jeweiligen Bemühungen für den Klima- und Umweltschutz – den so genannten Greening-Prämien – sowie Umverteilungsprämieren, Zahlungen für Junglandwirte sowie einer vereinfachten Zahlung für Kleinerzeuger.

Die meisten Landwirte haben zwischen 500 und 5000 Euro erhalten, einige bekamen mittlere fünfstellige Beträge. Abgeschlagen an der Spitze stand ein Ladberger Betrieb, der sich im Jahr 2017 über Zuwendungen in Höhe von 113 267 Euro hat freuen können. Wobei Hendrik König, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsvereins, keinen falschen Eindruck erwecken will: „Für die allermeisten sind diese Zahlungen existenziell. Sie werden im Vorfeld fest einkalkuliert, sonst würde es vielerorts nicht funktionieren“, wie er sagt. Und er lässt keinen Zweifel daran: „Solange wir zu diesen günstigen Lebensmittelpreisen produzieren wie momentan, können wir ohne die Zuwendungen der EU nicht auskommen.“

Der Löwen-Anteil geht an die Landwirte, eine nicht unbeträchtliche Summe fließt aber beispielsweise auch in die Gemeindeverwaltung – explizit in Projekte für den Umwelt- und Klimaschutz. So erwartet die dafür verantwortliche Alexandra Kattmann Mitte des Monats die Zuwendungsbescheide für zwei förderfähige Vorhaben: zum einen die Dachsanierung mit extensiver Begrünung der Sporthalle II und des angrenzenden Jugendzentrums, und zum anderem für die Bezuschussung eines Elektro-Autos, das die Gemeinde für den Bauhof anschaffen möchte.

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sollen die beiden Projekte mit insgesamt 362 000 Euro und 45 600 Euro bezuschusst werden. Macht unterm Strich 80 Prozent der Gesamtinvestitionen. Als „immens wichtigen Baustein“, bezeichnet die Klimaschutzmanagerin die Förderung der EU.

„Klimaschutz macht eben nicht vor Grenzen halt“, fügt sie hinzu und verweist in diesem Zusammenhang auf ein weiteres transnationales Projekt, das ohne Zutun der EU im vergangenen Jahr nicht hätte initiiert werden können – den Wärmegutschein. Mit ihm und einer Fördersumme von fast 11 000 Euro soll eine klimafreundliche und nachhaltige Wärmeversorgung zentraler Gebäude im Ortskern ausgelotet werden. Möglicherweise durch ein Blockheizkraftwerk, in dem die Wärme zentral erzeugt wird.