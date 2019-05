Ehrenamtliche Tafel-Fahrer machen Pause

Ladbergen -

In der Umgebung einzigartig und darüber hinaus gerade in den ersten Jahren auch überaus beliebt – mit diesen Worten beschreibt Gerhard Hutmacher den Fahrservice, den Ehrenamtliche für Geflüchtete und zuletzt auch sozialschwache Deutsche seit 2015 zweimal wöchentlich zur Lengericher Tafel anboten. Am Dienstag sind die zwei Bullis das (vorerst) letzte Mal gefahren. Die Ehrenamtlichen um Hutmacher und Karl-Heinz Niemeier legen eine Pause ein.