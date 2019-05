Biozid-Einsatz ist tabu

Noch, sagt Heike Peters , sei es ruhig. Aber die Ordnungsamtsleiterin weiß auch, dass die Situation in zwei, drei Wochen schon ganz anders aussehen kann. Dann nämlich, wenn die noch winzig kleinen Raupen des Eichenprozessionsspinners größer werden, ab dem dritten Larvenstadium ihre giftigen Brennhärchen am gesamten Körper ausbilden und vermutlich wieder zuhauf an den Stämmen der Eichen entlangprozessieren.

Im vergangenen Jahr war die Gemeinde Ladbergen von der Plage eiskalt überrascht worden. Ende Mai, Anfang Juni breitete sich der Nachtfalter im Gemeindegebiet derart massiv aus, dass die Verwaltung dem Problem nicht anders Herr werden konnte, als den Friedenspark und mehrere Spielplätze teils über Wochen zu sperren und im Rahmen des Bärenfestes sogar sämtliche Außenveranstaltungen abzusagen.

Monate­lang waren Fachfirmen wegen des massenhaften Auftretens der Raupen im Einsatz. Rund 35 000 Euro, rechnet Heike Peters vor, hat die Beseitigung der Nester vor einem Jahr gekostet.

Und 2019? „Ich fürchte, dass es uns wieder in ähnlichem Umfang erwischen wird“, vermutet die Chefin des Ordnungsamtes . Mit einem Unterschied: „Dieses Mal sind wir darauf vorbereitet und haben schon früh entsprechende Vorkehrungen getroffen.“ Soll heißen: Die Verwaltung hat mit der Baumpflegezentrale Greven von Björn Dewitt und dem Baumservice Ingo Beckmann aus Ladbergen zwei Firmen beauftragt, die bei Bedarf kurzfristig aktiv werden und die Nester beseitigen. Zudem werden die Mitarbeiter des Bauhofs in den kommenden Wochen verstärkt nach den Gespinsten der Eichenprozessionsspinner Ausschau halten.

Im Vorfeld aktiv werden und wie in Münster punktuell Eichenbäume mit einem Biozid besprühen? Diesem Vorgehen erteilen sowohl Heike Peters nach Rücksprache mit dem Kreis und diversen Fachfirmen als auch Baumkletterer Björn Dewitt eine Absage. „Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera“, gibt der Baumkletterer, der bereits 2018 für die Gemeinde Ladbergen bis in den Juli hinein in Sachen Eichenprozessionsspinner unterwegs war, zu. „Aber auch Biozide enthalten Bakterien, die sämtliche Schmetterlinge angreifen.“ Das wolle man verhindern.

Ergo geht man in Ladbergen folgenden Weg: Sobald die Raupen an Bäumen auf öffentlichem Grund gesichtet werden, rücken Björn Dewitt und seine Kollegen an. „Binnen ein, zwei Tagen bin ich vor Ort“, versichert der Mann, der ähnliche Verträge auch mit der Stadt Münster und der Bundeswehr geschlossen hat.

Wo möglich, werden die Nester und Gespinste vom Hub­steiger aus mit einer klebrigen Flüssigkeit eingesprüht, damit sich die toxischen Härchen nicht mehr lösen können. Nach dem Eintrocknen werden alle befallenen Flächen abgesaugt und mit einem Brenner abgeflammt.

Wann die „Saison“ losgeht? Achselzucken beim Experten. „Das ist stark wetterabhängig. Aber ich vermute Ende Mai, Anfang Juni. Trockenes Wetter spielt den Nachtfaltern in die Karten“, sagt Björn Dewitt, der für die Bekämpfung der gefährlichen Raupen den ganzen Sommer angesetzt hat. „Im vergangenen Jahr hatte ich pro Tag 280 Anrufe“, verdeutlicht er die massive Plage 2018. Da haben sich viele andere Aufträge nach hinten verschoben.

Wovon er jetzt ausgeht? „Ganz schwer zu sagen. Ich erwarte viel und hoffe auf wenig“, lässt sich nach seinen Worten das Ausmaß kaum abschätzen. Die ersten Raupen sind da, hat er bei Pflegearbeiten erkannt. Noch sind sie nicht mal einen Zentimeter lang, maximal erreichen sie eine Körperlänge von fünf Zentimetern – überzogen mit den gefährlichen Brennhärchen. Diese können bei Haut-Kontakt zu schweren Reaktionen wie Atemwegsreizungen, Bindehautentzündungen und Fieber führen.

In Ladbergen hat es im vergangenen Jahr bei einzelnen Personen Hautausschläge gegeben. Schwere allergische Reaktionen sind aber weder im Heidedorf, noch im Kreisgebiet bekannt geworden.