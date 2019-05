„Krümelig, aber total lecker!“

Rote, gelbe und grüne Paprika, Champignons, rote Zwiebeln, Knoblauchzehen, ein Kopf Weißkohl, Schneidbretter, Messer, Gewürze, Öl und Essig stehen auf den Arbeitsflächen. Davor acht Frauen mit Schürzen. Das SK Lecker ist angetreten. „Wir probieren Tacos aus, die wir beim Zehnjährigen der Kulturbühne anbieten wollen“, sagt Gudrun Spuhn . Zwei Varianten sind geplant: vegetarisch mit Gemüse sowie mit Kraut und Gyros.

Nach und nach wird das Gemüse in kleine Würfel, streifen oder Hälften geschnitten. Alles ohne Hast, aber zügig. Trotzdem bleibt Gudrun Spuhn Zeit, über das SK Lecker zu erzählen. Seit fünf Jahren gibt es das „Sonderkommando“ (dafür steht die Abkürzung SK). Zusammengefunden haben sich die Ladbergerinnen bei der Eröffnung des Dorfladens. „Wir wollten was selber machen“, nennt sie den Grund, der die Frauen zusammengeführt hat.

Kuchen im Glas, Backmischungen, Marmeladen und ein paar herzhafte Sachen, Ketchup mit und ohne Zucker sind im Lauf der Jahre entstanden. Alles von den Frauen ausprobiert, bevor es in den Verkauf gekommen ist. „Probier mal“, unterbricht Elfriede Hötzel das Gespräch und hält ihrer Mitstreiterin eine Gabel hin. Darauf ein paar Streifen Krautsalat. „Mhm, etwas viel Kümmel“, meint Gudrun Spuhn. „Nimm mal den anderen“, nähert sich die nächste Gabel mit einem Appetithäppchen. „Besser“, sagt sie nur. Liegt wohl daran, dass gar kein Kümmel in der zweiten Krautsalat-Variation zu finden ist.

Die Pilze sind geputzt, die Zucchini in kleine Streifen geschnitten, die Paprika teils gewürfelt, teils halbiert. Hei­drun Löwe legt die Paprika-Hälften auf ein Backblech, schiebt sie in den Ofen. In zwei Pfannen werden nach und nach die übrigen Paprikastückchen, Pilze, Zucchini-Streifen und Zwiebeln angeschmort.

Die Paprika-Hälften sind schon wieder aus dem Ofen. Ein feuchtes Trockentuch bedeckt das rote, gelbe und grüne Gemüse. „Dann lässt sich nachher besser die Haut abziehen“, weiß sie aus Erfahrung. Klappt dann auch gut, bis auf die roten Paprika. „Die sind immer schwierig“, lacht sie.

Das Gemüse in den Pfannen ist angeschmort. „Wie sieht´s bei euch aus?“, will Christa Both von Petra Troks wissen. „Gut“, lautet die Antwort. Dann schnappt sich Petra Troks die Pfanne, geht damit zu Christa Both und Ilse Nowak. Prüfende Blicke. „Euer Gemüse sieht richtig gut aus“, räumt Ilse Nowak ein angesichts der frisch in grün, gelb und rot leuchtenden Gemüsestücke.

In der Pfanne haben Paprika und Co doch etwas an Farbe verloren. „Was nutzt es, wenn´s gut aussieht, es muss schmecken“, stellt Hannelore Hannig fest. Gabeln werden gezückt, kleine Gemüseteilchen aufgenommen, probiert. „Lecker“, darin sind sich die Frauen einig. Doch bei der farbenfrohen Pfanne stoßen die Zucchini bei den Gaumen auf Kritik. „Sehr sauer, fast wie Essig“, lautet ein Kommentar. „Gudrun, wo hast Du die Zucchini gekauft?“ Sie überlegt, weiß es aber nicht mehr ganz genau. „Da müssen wir drauf achten, dass wir am 14. Juni reifere haben“, stellt Stefanie Fornfeist fest.

Der 14. Juni, ein Freitag, ist der Tag vor dem großen Event. Jörg Knör wird auf der Kulturbühne stehen, die nicht bei Buddemeier, sondern zum zehnjährigen Bestehen der Kleinkunstveranstaltung in der Rott-Sporthalle aufgebaut wird. „Den Weißkrautsalat können wir erst am Samstag machen“, warnt Stefanie Fornfeist. „Sonst pappt der durch.“

Der Testlauf an diesem Vormittag zeigt gut auf, wie das SK Lecker vorgeht. „Wir sind immer auf der Suche nach Neuem“, berichtet Gudrun Spuhn. Im vergangenen Herbst, im Rahmen der Fairtrade-Debatte im Heidedorf, haben die Damen mit einer Vertreterin der Organisation gekocht. „Es gab frittierte Bananenschalen“, schmunzelt Gudrun Spuhn und fasst die Zubereitung in wenigen Worten zusammen. Die Schalen von Bio-Bananen kochen, mit Mehl panieren, dann frittieren. „Lecker“, erinnert sie sich an den Geschmack dieses ungewöhnlichen Gerichts.

Der Duft des angebratenen Gyros zieht durch die Küche der ehemaligen Hauptschule. „Am 14. muss jede eine Pfanne von zuhause mitbringen“, gibt sie einen wichtigen Hinweis an ihre Mitstreiterinnen.

Und im Dorfladen? Da läuft im Verkauf auch nicht alles so, wie gewünscht. „Helle Marmelade läuft nicht so gut wie rote“, sagt sie. Hinzu kommt, dass das SK Lecker immer auf Zuruf aktiv wird. „Hanni Mäscher aus dem Dorfladen meldet sich, wenn Nachschub gebraucht wird.“ Denn die Mindesthaltbarkeit lässt keine langen Lagerzeiten zu. „Wir nehmen nur frische Sachen, keine Konservierungsmittel oder Geschmacksverstärker“, sagt Christa Both.

Das bremst bislang noch die Überlegungen, einen „Ladbergen Korb“ anzubieten. Der müsste relativ schnell verkauft werden. Kein leichtes Unterfangen, denn nicht jedes der SK Lecker-Rezepte stößt auf großen Zuspruch. Avocado-Apfel-Relish beispielsweise. Das stand wie Blei in den Regalen.

Petra Troks hat in die bereitliegenden Tacos Eisbergsalat-Blätter gegeben. „Die sind aber zerbrechlich“, sagt sie, als sie – trotz aller Vorsicht – wieder zwei Taco-Hälften in den Händen hält. Egal. Die Zutaten sind fertig, erst die gebrochenen Teile, dann die heilen Tacos werden befüllt. Das Essen wird zu einer krümeligen Angelegenheit.

„Vielleicht sollten wir Wraps nehmen“, sagt eine der Frauen. Entscheidung eilt nicht, ist ja noch etwas Zeit bis zum 14. Juni. „Unseren Männern müssen wir das aber alles genau aufschreiben“, mahnt Gudrun Spuhn. Gelächter in der Runde. „Die haben mal Papiertücherrollen mitbringen sollen und haben dann die Sorte genommen, die einen Euro billiger war“, erzählt Heidrun Löwe. „Die taugen überhaupt nichts", mussten sich die Einkäufer anschließend sagen lassen.

Ein Hinweis ist Gudrun Spuhn noch wichtig. „Wir arbeiten immer mit Kopfhaube und Handschuhen, wenn wir was für den Dorfladen machen.“ An diesem Morgen wird eine Ausnahme gemacht, „weil wir ja alles selbst aufessen“. Dann stülpt sie sich – fürs Foto – eine Haube über die Haare. Gelächter im Raum. „Sie müssen aber auch was probieren“, heißt es dann an die Adresse des WN-Mannes. Was der gerne tut. Eine krümelige Angelegenheit, wie gesagt, aber „total lecker“, kommt das Lob nach dem ersten Bissen.