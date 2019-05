Auf die Plätze – fertig – los!

Rückblende: Eigentlich war im vergangenen Jahr alles vorbereitet für den Lauf Anfang Juni, ehe eine bis zu fünf Zentimeter lange Raupe den Weg der Läufer kreuzte. Der Eichenprozessionsspinner hatte sich binnen kürzester Zeit in den Bäumen des gesamten Ortskerns und Friedensparks derart massiv ausgebreitet, dass den Organisatoren nichts anderes übrig blieb, als das Lauf-Event als eine von vielen Veranstaltungen im Rahmen des Bärenfestes abzusagen.

Und dieses Jahr? Kein Bärenfest – kein Jedermannslauf? „Es stand von Anfang an außer Frage, dass der Lauf trotzdem stattfindet“, sagt Angelika Pfaff . Und was ist, wenn die Gift-Raupe – was anzunehmen ist – wieder auftaucht? „Heute ist die Ausgangslage eine ganz andere“, sagt die Verwaltungsangestellte und stellt fest, dass die Gemeinde in diesem Jahr auf die Tiere mit den gefährlichen Brennhärchen vorbereitet sei. „Die Bäume werden bereits abgesucht. Eine Fachfirma steht bereit. Und wir werden Warnschilder aufstellen. Was wir sichern können, sichern wir“, lässt sie keinen Zweifel daran, dass die Läufer den Jedermannslauf am 14. Juni fest in ihren Kalender eintragen können.

Um 19 Uhr wird der erste Startschuss an der Sporthalle auf dem Rott ertönen. Er gilt den Nordic-Walkern, die sich auf eine fünf Kilometer lange Strecke begeben. Gefolgt von den Inline-Skatern, Skateboardern und Kickbike-Fahrern. Deren Tour erstreckt sich über sieben Kilometer und wird wie in den vergangenen Jahren vom Jugendzentrum organisiert und begleitet. Damit es nicht zu gefährlichen Verletzungen kommt, ist eine Teilnahme an dieser Disziplin nur mit einer vollständigen Schutzausrüstung möglich.

Es folgen die Läufe über zehn, fünf und drei Kilometer – wobei die Langstreckler den fünf Kilometer langen Kurs durch Ladbergen zwei mal unter die Füße nehmen. Zu guter Letzt absolvieren die Bambinis ihre 800 Meter lange Strecke durch den Friedenspark.

Die Anmeldung für alle Disziplinen kann am 14. Juni ab 18 Uhr an der Sporthalle II, Auf dem Rott 10, erfolgen. Das Startgeld für Erwachsene beträgt zwei Euro. Kinder bis elf Jahren zahlen für ihren Start einen Euro. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass zu dem Lauf alle Sportler willkommen sind. Eine Zughörigkeit zu Ladberger Sportvereinen ist keineswegs erforderlich.

Über das gemeinsame Lauferlebnis hinaus hält der Jedermannslauf ein weiteres „Schmankerl“ für die Teilnehmer bereit. Denn jeder, der mitläuft, -walkt oder -skatet, nimmt automatisch an einer Tombola teil, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt, versprechend die Veranstalter. Zudem erhält jeder Teilnehmer eine Medaille.

Angelika Pfaff und die Mitstreiter des Gemeindesportverbands hoffen, dass sich auch losgelöst von einer Veranstaltungswoche an die 300 Läufer einfinden. Große Zweifel daran hat sie nicht. „Den Jedermannslauf gab‘s auch schon vor dem Bärenfest und er war immer gut besucht.“ Trotzdem soll er 2020 wieder an eine Veranstaltungswoche angedockt werden, an deren Konzept wird aktuell hinter verschlossenen Türen gearbeitet.