Sauerkraut und Webstühle

Müller, Hildt , Krüger – Familiennamen, die in Deutschland wohl kaum überraschen. In Argentinien dafür umso mehr. Lese oder höre ich von einem deutschen Nachnamen, frage ich meistens nach. Gerade in der Provinz Entre Ríos, in der ich in der 100 000-Einwohner-Stadt Gualeguaychú lebe, kommt das nicht selten vor: Die Provinz ist für seine deutschstämmige Bevölkerung bekannt. Und damit nicht die einzige in Argentinien.

Bestes Beispiel ist und bleibt für mich das Weihnachtsfest. Nicht nur die Tatsache, dass wir bei warmen Temperaturen im Garten feiern konnten, sondern auch, dass dies alles auf Deutsch funktionierte, hat mich verblüfft. Zusammen mit unserer Mentorin Mabel Müller , ihrer Familie und einigen Freunden haben wir tolle Gespräche geführt.

Sind Deutsche gemeint, dann ist meist von Wolgadeutschen die Rede. Leandro Hildt, Präsident der Vereinigung derer Nachkommen in Gualeguaychú, kommt aus einer solchen Familie. Er zeigte mir in einem Antiquariat die gesammelten Erbstücke der Deutschen: Zahlreiche Bücher, Urkunden, alte Zeitungen, Bilder und Webstühle sowie ein Hackbrett erzählen die Geschichte, die 1764 begann.

Damals siedelten sich laut Hildt 104 landwirtschaftliche Kolonisten an beiden Ufern der unteren Wolga an, bildeten so das Zentrum der Wolgadeutschen. Sie kamen auf Einladung von Katharina II. nach Russland. Mit der Herrschaft von Zar Alexander II. seien die Privilegien abgebaut worden, berichtet mir der Experte. Durch eine „gezielte Russifizierung“ der Deutschen, die versuchten ihre Kultur, Bräuche und Traditionen beizubehalten, wurden die Betroffenen mehr und mehr aus dem Gebiet verdrängt: Es kam zu vielen Auswanderungen. Die USA standen auf der Wunschliste ganz oben, es folgten Kanada, Brasilien und Argentinien.

Warum hatten sich so viele Wolgadeutsche für Argentinien entschieden? Leandro Hildt kennt die Gründe: 1877, inmitten der sechsjährigen Regierungszeit des argentinischen Präsidenten Nicolas Avellanada, wurde das Gesetz Nummer 817 unter dem Stichpunkt „Einwanderung und Kolonisation“ erlassen. Damals gab es in Argentinien riesige unbewohnte Landstriche, die nun bevölkert und vor allem bewirtschaftet werden sollten.

Die Einreiseerleichterungen bewogen viele Wolgadeutsche, nach Argentinien zu gehen, die vorher ihr Glück als Landwirte in Brasilien versucht hatten. Im Gegensatz zu Brasilien waren die Bedingungen zum Leben und Arbeiten vor allem wegen des gemäßigteren Klimas mit ein Grund für die Entscheidung der Wolgadeutschen. Dazu hatte Argentinien – neben einigen anderen Ländern – Agenten nach Europa geschickt, die den Deutschen ein Leben in Südamerika schmackhaft machen sollten, berichtet mir Leandro.

Im Januar 1878 war es so weit: In der Provinz Buenos Aires wird das erste „deutsche“ Dorf, die „Colonia Hinojo“, gegründet. Im Juli kamen die Wolgadeutschen auch in Entre Ríos an. Östlich des Paraná-Flusses bildeten sich die ersten Dörfer. Neben dem Zuwanderungsboom zwischen 1870 und 1914 seien die Einwanderungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg von Bedeutung, so Hildt. Damals seien jüdische Flüchtlinge aus Europa und Deutsche nach Argentinien geflohen; bekanntlich flohen auch Naziverbrecher nach Südamerika.

Daher ist es nicht verwunderlich, auch 2019 auf einige deutsche Nachfahren zu stoßen. Das nahe gelegene Dorf Saldea San Antonio ist bei vielen als deutsche Kolonie bekannt. Zugegebenermaßen: Mit den gepflegten Vorgärten ähnelt es schon sehr dem Bild der Deutschen. Leandro Hildt erzählt mir: „Die Provinzen Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco und La Pampa sind bis heute die Hauptprovinzen wolgadeutscher Einwanderung. Es ist wohl so, dass an jedem Wochenende bei Festen, Paraden oder Konferenzen verschiedene Aspekte deutscher Kultur in Argentinien gefeiert werden.“

Bestes Beispiel ist Leandro Hildt: 1973 wurde er in Gualeguaychú geboren, seitdem lebt er dort. Unweit von Ladbergen, in Bielefeld, wuchs sein Großvater Wilhelm Welp auf. Während des Ersten Weltkrieges zog es den nach Argentinien. Andere Teile seiner Familie kommen aus den Dörfern Beidek, Diettel und Spomer an der Wolga.