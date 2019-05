Viel Lärm um 45 Seiten

Was den Lokalpolitikern damals besonders aufstieß, waren zwei Dinge: Einerseits die Bemessungskriterien und Zahlen, die nicht auf tatsächlich gemessenen, sondern vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW geschätzten gemittelten Werten fußen. Und andererseits das Thema Fluglärm, das – weil es sich beim vom Ladberger Ortszentrum knapp vier Kilometer entfernten Airport Münster/Osnabrück nicht um einen Großflughafen mit mehr als 50 000 Flugbewegungen jährlich handelt – komplett vernachlässigt wurde. In der Beanstandung des Plans sind den Politikern weitgehend die Hände gebunden.

Das gilt auch für die 39 Wohnungen, die vor Ort laut Berechnung von (zu viel) Lärm durch die Bundesstraße 475 betroffen sind. Es gibt keine Möglichkeiten, konkrete Maßnahmen einzufordern. Was den Politikern des Umweltausschusses trotzdem wichtig war: dem Plan das Kapitel Fluglärm auf freiwilliger Basis hinzuzufügen und damit auszudrücken, dass den Politikern das Thema keineswegs egal ist.

So heißt es dort unter anderem, dass 2018 eine deutliche Zunahme des Nachtflugverkehrs beobachtet wurde, der sich über die gesamte Nachtzeit verteilte. In diesem Jahr sei indes mit einem 20-prozentigen Rückgang zu rechnen. Ferner hatten die besondere Wetterlage und inzwischen abgeschlossene Arbeiten an Start- und Landelogistik in Richtung Greven zu einer deutlichen Zunahme der Abwicklung des An- und Abfluges über Ladbergen geführt.

Dr. Thomas Schulze Eckel (FDP) versprach, „man werde vor allem die Probleme in Bezug auf den Nachtflug im Auge behalten und die Situation immer neu bewerten“. Sein Fazit: „Mit der Aufstellung des Lärmaktionsplans genügen wir einer EU-Vorschrift, aber er bleibt eine Farce.“ Eine Sicht, der sich die übrigen Politiker anschlossen: „Viel Aktion um nichts“, nannte es Reinhard Kemper (SPD) und sagte unisono mit Günter Haarlammert (CDU), dass er keinen Grund sehe, diese Farce mitzumachen. Auf die Frage von Norbert Plogmeier (Grüne), was geschehe, wenn man dem Plan nicht zustimme, antwortete Bürgermeister Udo Decker-König kurz: „Nichts.“

Und so kam‘s: Einstimmig verabredete sich der Ausschuss darauf, den Lärmaktionsplan zur Kenntnis zu nehmen, ihm „wegen der Unzulänglichkeiten“ aber nicht zuzustimmen.