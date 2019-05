Am Wochenende seien die ersten Raupen mit den giftigen Brennhärchen, die bei Kontakt zu Hautausschlag, Brennen und Juckreiz sowie in seltenen Fällen zu Atemwegsreizungen, Bindehautentzündungen oder Fieber führen können, entdeckt und am Montag im Rathaus gemeldet worden. Seit Dienstag sind Björn Dewitt und seine Mitarbeiter von der Baumpflegezentrale Greven mit zwei Trupps im Einsatz. Die Gemeinde hatte mit der Spezialfirma im Vorfeld einen entsprechenden Vertrag geschlossen.

Wobei sowohl Ingrid Kuhn als auch Björn Dewitt unisono feststellen, dass der Befall – Stand jetzt – „deutlich geringer ist als im vergangenen Jahr“. Vor rund zwölf Monaten hatten der Friedenspark und mehrere Spielplätze teils über Wochen gesperrt und im Rahmen des Bärenfestes sogar sämtliche Außenveranstaltungen abgesagt werden müssen. Von Sperrungen öffentlicher Flächen und Anlagen ist man aktuell (noch) weit entfernt.

So sprechen die Verantwortlichen derzeit von „vereinzelten Nestern“, die sowohl auf dem Spielplatz des DRK-Kindergartens „Die kleinen Strolche“, an der Grundschule, im Friedenspark sowie im Wäldchen am Tennisheim des TSV festgestellt und noch im Laufe des Dienstags entfernt wurden, so dass davon keinerlei Gefahr ausgeht.

Am heftigsten hatte es die Sportanlage Zur Königsbrücke erwischt, wo in einer Baumreihe zahlreiche Gespinste entdeckt wurden. Auch an dieser Stelle waren die Experten bereits am Dienstag im Einsatz.

Dennoch sollte die Bevölkerung – mahnt die Gemeinde – in der Umgebung von Eichen, die im Ortskern bekanntlich zahlreich vorkommen, achtsam sein. Vorsorglich hat die Verwaltung am Friedenspark entsprechende Schilder aufstellen lassen, die vor den Gefahren des Eichenprozessionsspinners warnen.

Gleichwohl befürchten sowohl Ingrid Kuhn als auch Björn Dewitt, dass sie das gerade einmal fünf Zentimeter lange Tier in den kommenden Wochen weiter beschäftigen wird. „Wir sind ja erst am Anfang der Saison“, verweist der Baumpfleger darauf, dass die Raupen bis in den Juli hinein an den Eichen zu finden sein dürften. Und die Verwaltungsangestellte bemerkt im Gespräch mit den WN: „Am Wochenende soll es sehr warm werden. Ideale Bedingungen für die Eichenprozessionsspinner.“

Dewitt und seine Mitarbeiter wird man also vermutlich weiter im Ortskern antreffen. Wobei er überzeugt ist: „Wenn ich mir die Bäume und die vereinzelten Nester anschaue, scheint es, als wenn unsere Arbeit des Vorjahres erste Früchte trägt.“