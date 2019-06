Ladbergen setzt aufs Rad

Angesprochen werden sollen insbesondere Fahrradbesitzer, ihr Rad auch regelmäßig im Alltag zu nutzen. Die Planung dazu wird jetzt konkret: Nachdem der Gemeinderat mit der Zusage über die finanzielle Unterstützung mit bis zu 25 000 Euro grünes Licht für das Radverkehrskonzept gegeben hat, sind nun die Bürger gefragt – bei einem Workshop am 3. Juli und im Rahmen einer Online-Umfrage. In ihren Bemühungen wird die Verwaltung durch das Beratungsbüro Energielenker aus Greven unterstützt, das das Konzept in den kommenden Monaten erarbeiten soll.

Vertreter der Verwaltung und des Fachbüros trafen sich Anfang der Woche zu einem ersten Gespräch im Rathaus, in dessen Rahmen Ziele und Handlungsschritte besprochen wurden. Tim Kräutner , Leiter des Projektes bei den Energielenkern, erklärt: „Überall ist man sich einig, dass die negativen Umweltauswirkungen des Verkehrssektors reduziert werden müssen. Aus diesem Grund sprechen wir beinahe täglich über die Elektromobilität, die Möglichkeiten des ÖPNV und mehr. Der Radverkehr wird häufig unterschätzt. Daher freuen wir uns, dass die Gemeinde Ladbergen einen mutigen Schritt in diese Richtung wagt und den Radverkehr in den Fokus rücken möchte“.

Das Projekt-Team wird in den kommenden Wochen zunächst ein Auge darauf werfen, was im Bereich des Radverkehrs im Ort und in der Umgebung vorhanden ist, um im Rahmen einer Bestandsaufnahme den Status Quo zu bewerten. Anschließend sollen Potenziale ermittelt werden, die den Radverkehr künftig stärken können. Darauf aufbauend soll ein Konzept erarbeitet werden, das die Umsetzung von Maßnahmen in den kommenden Jahren aufzeigt.

„Uns ist besonders wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam mit den Bürgern gehen“, betont Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann. „Die Bürgerschaft erhält die Möglichkeit, ihre Anmerkungen anzubringen und über die Art und Weise der künftigen Radverkehrsförderung mitentscheiden zu können. Aus Betroffenen sollen Beteiligte werden“, lädt sie dazu ein, sich am Radverkehrskonzept zu beteiligen.

Am Mittwoch, 3. Juli, wird um 18.30 Uhr die erste öffentliche Veranstaltung im Rahmen des Radverkehrskonzeptes durchgeführt. Verwaltung und Projekt-Team laden zum Bürgerworkshop im großen Sitzungssaal des Rathauses, bei dem zunächst die Ziele und Inhalte erläutert werden. Anschließend erhält jeder Teilnehmer die Möglichkeit, Anregungen zu äußern und erste Ideen mit auf den Weg zu geben.

Darüber hinaus ist eine Online-Umfrage geplant. Im Internet sollen Bürger künftig über die Gemeinde-Homepage wünschenswerte Radverbindungen in einer virtuellen Karte einzeichnen. Zum anderen können in der virtuellen Karte bestehende Defizite und Mängel im Radwegenetz eingetragen werden. Weitere Informationen zur Online-Umfrage folgen, verspricht die Klimaschutzmanagerin.