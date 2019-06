Schwere Kost in kleiner Runde

Als Krankenhausseelsorgerin in der Fachklinik Hornheide in Münster-Handorf, dem größten Hautkrebszentrum Deutschlands, hat sie es täglich mit Patienten zu tun. Sie berichtet über erschütternde Schicksale, die traurig und ermutigend zugleich klingen. Von unerwarteten Diagnosen, von Menschen, die sich bewusst für den Tod und gegen eine weitere Therapie entscheiden, von erfüllten letzten Wünschen und von der Kraft, die von Sterbenden ausgehen kann. Und gerade den Männern gibt sie eine einfache und doch nicht selbstverständliche Botschaft mit auf den Weg: „Männer müssen nicht immer stark sein.“ Gerade bei einer alles verändernden Krankheit wie Krebs sei es wichtig, Hilfe anzunehmen.

Warum Krebs als Vortragsthema? Ist das nicht zu schwere Kost für eine Frühstückstafel? „Viele von uns sind mittlerweile in einem Alter, wo Krebs im Bekanntenkreis vorkommt“, meint Fenker. Und Schwester Imelda pflichtet ihm bei: „Gut, dass Sie hier darüber sprechen und solche Fragen nicht beiseite schieben.“ Für das Männerfrühstück, das auch schon drogenabhängige Jugendliche zum Thema machte, ist der Fokus auf vermeintlich unbequeme Lebenslagen quasi Verpflichtung.

Und so warnt Schwester Imelda vor dem Verlust von Freunden und Bekannten, die sich plötzlich abwenden würden. Aber sie macht auch Hoffnung: „Woraus lebt man, wenn viele Sicherheiten einfach so wegfallen? Das muss man sich klarmachen und dann danach leben.“ Man müsse lernen zu sagen, was man selbst wolle – und nicht was andere wollten. Ihre Erfahrungen hat die Rednerin in mehreren Punkten gebündelt, die sie mit ihren Zuhörern teilt. Ganz wichtig sei, eine persönliche Kraftquelle zu finden, auch ungute Gefühle auszudrücken, vor allem aber den Krebs als wichtige Lebenserfahrung zu begreifen, an der man wachsen kann – egal wie sie letztlich ausgeht.

Statt bedrücktem Schweigen schließt sich eine lebhafte Diskussion an, in der die Teilnehmer offen von ihren Erlebnissen mit krebskranken Freunden oder Angehörigen berichten, aber auch von ihren Ängsten, irgendwann selbst betroffen zu sein. Nicht immer stark sein zu müssen, diese Botschaft nehmen sie mit.

So viele wie früher schon mal sind es am Samstagmorgen nicht, die beim Männerfrühstück erscheinen. Ob es am Wetter liegt, am Ortswechsel – der Gasthof „Zur Post“ steht als Veranstaltungsort nicht mehr zur Verfügung – oder an der längeren Unterbrechung? „Es gab in der Vergangenheit einen Mangel an Zeit und Ideen“, erläutert Fenker. Aber es seien für dieses Jahr noch einige Dinge geplant. Eine einstmals feste Institution mit 14-jähriger Tradition kehrt also zurück.

Warum es denn hier keine Frauen gebe, fragt Schwester Imelda Schmiemann, die einzige Frau am Tisch, zum Schluss bei Rührei und Kaffee. Es habe mal ein gemeinsames „Frühstück mit Damen“ gegeben, bei dem die Männer allerdings kaum zu Wort gekommen seien, schmunzeln die Organisatoren. Die Kommunikation der beiden Geschlechter sei einfach zu unterschiedlich.