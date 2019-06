Es werden täglich mehr

Ladbergen -

„Es ist eine Katastrophe. Und es wird von Tag zu Tag dramatischer.“ Münsters Stadtförster Hans-Ulrich Menke wählte Anfang der Woche durchaus drastische Worte, als es darum ging, die Situation in Münsters Eichen und deren Befall mit dem Eichenprozessionsspinner zu beschreiben. Rund 1000 Meldungen sind nach Menkes Worten bereits bei der Stadt eingegangen – und täglich würden es mehr. So schlimm wie in diesem Jahr sei es jedenfalls noch nie gewesen, stöhnte der Stadtförster. Und wie sieht‘s in Ladbergen aus?