Auf Nachfrage der WN spricht der Architekt zwar von „einem leichten Verzug“, aber auch davon, dass er nach wie vor „guter Dinge“ sei, dass der DRK-Kindergarten zum 1. Oktober bezugsfertig ist.

Wie das binnen knapp vier Monaten gelingen soll? Es steht und fällt mit der endgültigen Baugenehmigung seitens des Kreises. Bis dato gab es, wie Schlüter schildert, nur eine Teilgenehmigung, so dass nur die Bodenplatte erstellt werden konnte. „Nächste Woche“, glaubt der Grevener, „soll auch die endgültige Genehmigung vorliegen, mit deren Erteilung die Verantwortlichen etwas eher gerechnet hatten. Ist diese da, werde man auf dem Kirchengrundstück – die evangelische Kirchengemeinde errichtet den Vier-Gruppen-Kindergarten als Investor für das Deutsche Rote Kreuz – schnelle Baufortschritte sehen, verspricht der Architekt.

So zeigt sich Schlüter überzeugt davon, dass der Rohbau bis Ende Juni fertig ist. „Das Aufstellen der Wände dauert nicht mal zwei Wochen“, nennt Bernd Schlüter einen der Vorteile der Elementbauweise in Holz, für die sich die Kirchengemeinde entschlossen hatte. Die nämlich verfügt über einen hohen Vorfertigungsgrad, sodass es in den Hallen der beauftragten Zimmerei bereits weitergehe. Ursprüngliche Planungen hatten vorgesehen, dass das Etappenziel „fertiger Rohbau“ bereits Ende Mai hätte erreicht werden sollen.

Die Wandelemente mit Ausmaßen von bis zu sechs Metern Breite und vier Metern Höhe werden im Laufe der kommenden Wochen dann mittels Autokrans an die richtigen Stellen gehievt, was unweigerlich zu Engpässen auf dem Parkplatz führen wird. Denn dort soll der Kran zu stehen kommen.

Was sich anschließt, ist der langwierige Innenausbau des eingeschossigen Kindergartens, der vier Gruppen – darunter eine integrative – mit jeweiligen Neben-, Schlaf- und Sanitärräumen aufweisen wird. Hinzu kommen ein Mehrzweck-, Kneipp- und Therapieraum und ein in den kompakten Bau integrierter Lichthof.

Was jetzt schon fest steht: Die Außenanlagen werden bis zum geplanten Kindergarten-Start nicht fertig sein. Aber die laut Kreisjugendamt 53 fürs erste Jahr im neuen Abenteuerland bereits angemeldeten Kinder sollen laut Bernd Schlüter Anfang Oktober pünktlich ihren DRK-Kindergarten erobern können.