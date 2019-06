Im Sommer soll‘s losgehen

Lange Zeit ohne Erfolg. Jetzt aber sind die Fußballer der Verwirklichung ein großes Stück näher gekommen, wie Plogmeier im Gesellschafts-, Kultur- und Sportausschuss schilderte. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Bauarbeiten bereits im August beginnen.

Geplant ist, dass der Verein gemeinsam mit Familie Averhaus als Investor einen etwa 70 Quadratmeter großen Clubraum errichtet, der sich als eigenständiger Klinkerbau in der Verlängerung an die bisherigen Gebäude in Richtung Kunstrasenplatz anschließt. Der Verein, so der VfL-Vorsitzende, werde die Kosten, die er nicht näher bezifferte, als Mietschulden beim Investor bis 2048 abtragen – dann läuft die Erbpacht für das Areal der Sportanlage aus. Und er versicherte, dass das „keineswegs ein Luftschloss, sondern für uns finanzierbar ist. Sonst würden wir es nicht machen.“

Zweckmäßig, nicht zu groß, ohne sanitäre Anlagen, weil diese in den benachbarten Gebäude bereits vorhanden sind, und mit Terrasse in Richtung der beiden Fußballplätze: Mit diesen Eckdaten zeichnete er ein Bild von dem Neubau, der als ein Raum mit kleiner Küchenzeile, Theke und Platz für Versammlungen konzipiert worden ist. Gleichwohl soll es Möglichkeiten geben, jenen Raum mittels Trennwänden in kleinere Einheiten zu unterteilen.

Die Lokalpolitiker hörten aufmerksam zu, ehe sie – über alle Parteigrenzen hinweg – viel Lob für das Projekt übrig hatten. Jugend und Sport seien zu fördern. Und wenn der Verein dann auch noch diese Eigenleistung aufbringe, sei es aller Ehren wert, befanden die Fraktionsvertreter unisono.

Nachdem der Verein aufgrund der Erbpacht-Situation des Areals lange Zeit erfolglos mit Banken verhandelt hatte, hatten Anfang des Jahres erste positive Gespräche mit Familie Averhaus stattgefunden, schildert Norbert Plogmeier auf Nachfrage. Im März war der VfL mit seinem Vorhaben im Rathaus vorstellig geworden – und hatte auch dort Rückendeckung erhalten. Da sich der Bau des Clubraums innerhalb der Grenzen einer vor Jahren angedachten, aber nie verwirklichten Hausmeisterwohnung befinde, gebe es auch in puncto Bebauungsplan keine Beanstandungen.

Was noch nicht abschließend geklärt ist, ist die Frage nach Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Neubaus sowie der benachbarten Gebäude. „Das befindet sich derzeit in der Prüfung“, ergänzte Bürgermeister Udo Decker-König im Ausschuss.