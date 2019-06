Ein Ort, der Flügel verleiht

Herr Knör , Sie sind passionierter Bahnfahrer und haben das ganze Land von München bis nach Kiel abgefahren. Irgendwo dazwischen und etwas abseits der Bahnstrecke liegt Ladbergen. Schon mal davon gehört?

Jörg Knör: Gehört auf jeden Tour-Plan! Auch wenn kein großer Bahnhof vorhanden. . . Die Eichenprozessionsspinner kriechen auch massenhaft nach Ladbergen und dann verleiht ihnen der Ort Flügel.

Bereiten Sie sich eigentlich auf die Orte, an denen Sie spielen, und den Schlag Mensch – also den vermeintlich sturen Westfalen – in irgendeiner Weise vor?

Knör: Die Westfalen sind gar nicht stur, sondern unopportunistische Typen mit einem knorrigen Humor, der mir gefällt. Ich bin schon deshalb Ehrenmitglied der „Bösen Geister“ im Münsteraner Karneval , Giraffen-Pate im Allwetterzoo Münster und habe meinen eigenen Altbierkrug bei Pinkus Müller ...noch Fragen ?

Sie verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz. Stadt oder Land? Großer Theatersaal oder hergerichtete Sporthalle?

Knör: Mir ist die Sporthalle lieber als die Frankfurter Oper, bei Gruppendusche und der Turnschuhgeruch gehe ich gleich in die Verlängerung. Die Menschen geben die Atmosphäre, nicht die Möblierung.

Noch mal Stadt oder Land: Sind die Menschen irgendwo herzlicher oder leichter begeisterungsfähig?

Knör: Frauen im Publikum sind schon gut für die Stimmung, Männer sind oft zu reflektiert – und bestimmt gibt es Unterschiede zwischen Rheinländern und Bayern. Aber ohne ernsthafte Bemühung und heftiges Flirten führt kein Rendezvous zum Höhepunkt.

Ihr Auftritt ist das unumstrittene Highlight zum zehnten Geburtstag der „Kulturbühne“, die 2009 mit Filmabenden startete, aber nun schon seit Jahren monatlich Comedy, Musik, Theater und Kleinkunst ins Dorf bringt und sich zu einer gestandenen Kultur-Einrichtung entwickelt hat.

Knör: Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich der Jubiläums-Act der Kulturbühne sein darf. Was da 2009 begann, war erst der Wunsch nach Gemeinsamkeit. Filme gucken und Freizeit teilen. Dass man schon nach kurzer Zeit zum Veranstalter wurde, zeigt: In Ladbergen hat man Appetit auf Unterhaltung, die live ist und fern von Fernseh-Fake. Hier bin ich also goldrichtig! Mein Jubiläums-Programm wird auch zur Jubi-Show der Kulturbühne!

Zu Ihrem Programm: Die Kulturbühne feiert. Sie feiern sogar doppelt: 40 Jahre Bühne, 60 Jahre Leben. Worauf dürfen sich die Besucher freuen?

Knör: Auf ein Programm, das nicht nur mein Leben nacherzählt, sondern auch das meiner Zuschauer. Die 70er, 80er und 90er Jahre mit ihren Stars, ihrer Musik und Werbung werden lebendig. Ich parodiere, karikiere, singe und spiele diverse Instrumente. Knör-time und Zeitreise mit vielen Prominenten.

Sie haben sich einmal als „Show-Reim-Gesang-Improvisations-Karikatur-Parodie-Lebens-Künstler“ bezeichnet. Wie viel davon werden Sie im Heidedorf präsentieren?

Knör: Heidewitzka... Alles!

Apropos: Als „King of Parodie“ reisen Sie doch sicher nicht alleine an.

Knör: Nein – im Zugabteil mit Lindenberg, Bohlen, Otto, Merkel... Aber der Wichtigste ist mein Techniker Norbert Bonn. Er hat schon meine Kulisse in Ladbergen aufgebaut, wenn ich noch im Speisewagen dahin döse.

Zum Schluss: Gibt es etwas, was Sie denjenigen, die dem Abend bereits entgegenfiebern oder noch überlegen, sich eine Karte zu kaufen, als Vorbereitung für den 15. Juni mit auf den Weg geben wollen?

Knör: Bitte bekleidet und in mir zugeneigter Freundlichkeit die Sporthalle aufsuchen. Was Sie dann nach meiner Show noch so machen, ist dann ja Ihre Sache. Ich komme auf jeden Fall – und gern.