Verschiedene Hausbrauereien bieten dabei eine große Auswahl an – vom klassischen Pils bis zu Bierspezialitäten. Im Ausschank sind Sorten mit so originellen Namen wie Detmolder Thusnelda, Astra Rakete und Kiezmische.

Top-Act am Samstag ist die A-cappella-Gruppe „Männersache“, Gewinner der Sat 1-Show „It’s Showtime!“. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltung hervor. Um 19 Uhr treten die vier jungen Männer, die auch schon beim ersten Bierfest zu Gast waren, auf die Bühne, die in der „guten Stube“ von Ladbergen aufgebaut sein wird. Besucher dürfen sich bei dem Auftritt auf individuelle und außergewöhnliche Stimmen freuen, verspricht der Veranstalter. Das Osnabrücker Quartett, das bereits mehrmals im Fernsehen aufgetreten ist, werde außerdem mit seinem Witz und unwiderstehlichem Charme jeden Zuschauer in seinen Bann ziehen. Heike Peters von der Gemeinde Ladbergen, die das Fest zusammen mit der Marketing-Initiative „Nu män tou“ organisiert hat, sagt, dass sie froh darüber sei, dass sie die Gruppe erneut engagieren konnte. Anschließend heißt es Party-Time mit DJ Basti.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, der musikalisch begleitet wird von dem Ladberger Chor „Chorios“. Ab 14.30 Uhr stellt sich das Kursstudio „TranSport“ aus Ladbergen vor. Laut Ankündigungstext will es einen Ausschnitt aus dem Kursprogramm zu fetziger Musik zeigen. Anschließend steigt eine Party, bei der DJ Schüppe für die Musik sorgt.

An beiden Tagen ist der Imbiss „Max & Moritz“ vor Ort. Am Samstag bietet zusätzlich das „SK Lecker“ von „Nu män tou!“ „Herzhafte Ladberger Waffeln“ an. Am Sonntag ist neben einem Imbiss das Café am Afrouper geöffnet, und der Seniorentreff bietet Waffeln an.