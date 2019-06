Genau darauf zielt ein Antrag der SPD-Fraktion ab. Für die sind die Wirtschaftswege „ein wesentlicher Infrastrukturbaustein“. So steht es in einem entsprechenden Antrag, mit dem sich am Donnerstagabend der Planungs- und Bauausschuss befasst hat.

Neben Hinweisen auf die Bedeutung des in den 1950er- bis 1970er-Jahren realisierten Wegenetzes – Verbindungsfunktion ans überörtliche Verkehrsnetz, Erschließung von kleinen Siedlungseinheiten sowie land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen – haben die Sozialdemokraten ein Argument aufgeführt, dass angesichts knapper finanzieller Mittel attraktiv ist: Fördermöglichkeiten.

Und da liefert Thomas Kötterheinrich seinen Ausschusskollegen Details. So würde für Ladbergen ein Eigenanteil zwischen 10 000 und 15 000 Euro zu stemmen sein bei einer Förderquote von aktuell 75 Prozent der Kosten (maximal 50 000 Euro). Das habe die Bezirksregierung bei einer Nachfrage bestätigt, berichtet der Sozialdemokrat. Was weiter Hoffnung macht: „Bisher sind sämtliche Förderanträge von Kommunen positiv beschieden worden“, so die Auskunft aus Münster.

Damit nicht genug: Ab diesem Jahr wird vom Land nicht nur die Erstellung von Konzepten gefördert, sondern auch die Umsetzung der darin genannten Maßnahmen finanziell unterstützt. Weiteres Anliegen der Genossen: Ein ländliches Wegenetzkonzept sollte unter Einbeziehung aller örtlichen Akteure – beispielsweise Landwirtschaftlicher Ortsverein, Verwaltung, Bürger und Politik – erstellt werden.

Widerspruch aus den Reihen der anderen Fraktionen gibt es nicht. Der klare Auftrag an die Verwaltung: Bis zum 31. Oktober einen Förderantrag bei der Bezirksregierung zur Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes 2020 für Ladbergen einzureichen. Entsprechendes Geld soll im Etat 2020 bereitgestellt werden.