Die Verwaltung hat deshalb jetzt auf Honorarbasis einen Integrationshelfer eingestellt. Dirk Arends heißt er und ist gerade dabei, zusammen mit der Verwaltung neue Angebote zu erarbeiten. „Ich möchte den Anstoß dazu geben, dass Geflüchtete und Ladberger gemeinsam etwas auf die Beine stellen“, erklärt der Rentner im Gespräch mit den WN . Hierzu wolle er in Zukunft verstärkt mit Ladberger Vereinen und Parteien zusammenarbeiten.

Bis vor einiger Zeit fand in den Räumen der ehemaligen Kneipe regelmäßig ein Begegnungscafé für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund statt. Die von Ehrenamtlichen organisierten Treffen wurden allerdings eingestellt, weil die Resonanz zuletzt nur noch gering war, wie Jochen Frigge , Flüchtlingskoordinator im Sozialamt, berichtet. Viele Flüchtlinge seien inzwischen zudem derart gut vernetzt, dass sie immer öfter in privaten Räumen zusammenkommen würden.

Allein: Ladberger fehlen bei diesen Zusammenkünften zumeist. Integrationshelfer Arends hat es sich nach eigenen Angaben deshalb zum Ziel gesetzt, die Menschen zusammenzubringen. Ein erstes Projekt sei bereits in Arbeit, erzählt der Rentner. Unter dem Titel „Pizza und Politik“ soll im Herbst in Zusammenarbeit mit der VHS Lengerich eine Diskussionsreihe starten. Details will Arends, der für einen Kunstbuch-Verlag in Hamburg tätig war, bevor er mit seiner Frau nach Ladbergen zog, zu gegebener Zeit bekanntgeben. Wie aber bereits berichtet, macht den Anfang eine Diskussion am 11. September zum Thema „Klimakrise und Klimaschutz“.

Schon heute finden in der Begegnungsstätte, die durch das Integrationsförderprogramm „Komm-an NRW“ und mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Steinfurt finanziell unterstützt wird, zahlreiche Aktivitäten statt. So gibt es eine von Ehrenamtlichen betriebene Fahrradwerkstatt. Außerdem eine Flüchtlingsberatung der Diakonie-Station. Die VHS Lengerich nutzt die Räume für Sprachkurse und weitere Angebote und Seminare.

Montags und mittwochs, jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr, ist nun außerdem Dirk Arends vor Ort. In der Zeit ist er nicht nur Ansprechpartner für Flüchtlinge. Der Rentner will auch weitere Projekte anstoßen und hofft dabei, wie er sagt, dass Kommunalpolitiker und Vertreter von Unternehmer seinen Einladungen folgen werden.