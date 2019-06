Kein Licht, kein Geld, kein Internet

Nur selten finden Geschehnisse aus Südamerika den Weg in die deutschen Schlagzeilen. Das kolossale Blackout vom vergangenen Wochenende war eines von wenigen. So erreichten mich nach dem Aufstehen einige Nachrichten aus der Heimat, ob der Strom denn wieder laufen würde. Tatsächlich war dies erst um 12 Uhr der Fall, im ganzen Land war gegen Abend wieder alles in Ordnung. Gemeinsam mit drei deutschen Freundinnen aus Gualeguaychú war ich über das Wochenende in Buenos Aires. Da wir am Vorabend lange feiern waren, habe ich von dem Stromausfall erst einmal nichts mitbekommen. Nach dem Aufstehen dauerte es aber nicht lange, bis sich das ganze Ausmaß bemerkbar machte: Kein Licht, die U-Bahnen sowie Züge fuhren nicht, nahezu alle Geschäfte hatten geschlossen, Krankenhäuser mussten sich mit Generatoren versorgen. Geldabheben am Automaten funktionierte genauso wenig wie das Internet, der Ausfall von Ampelanlagen sorgte für ein Verkehrschaos. Dazu noch Dauerregen, nebelverhangene Hochhäuser und menschenleere Straßen – beim Gang durch die „Schluchten“ der Millionenmetropole Buenos Aires kam so etwas wie Endzeitstimmung auf. Mein Gedanke: Ist erst einmal klar, was ohne Strom über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert, wird deutlich, wie wichtig er ist und wie abhängig die Menschheit von ihm geworden ist.

Ungewiss bleibt die Ursache für den Blackout, einig sind sich die Experten noch nicht. Klar ist: Ein solches Ausmaß gab es noch nicht und es soll sich laut Energieminister Gustavo Lopetegui auch nie wiederholen. Der argentinische Energieversorger Edesur versicherte derweil, dass der Ausfall nicht flächendeckend gewesen sei. Kurze und lokale Ausfälle sind besonders im Sommer keine Seltenheit – Grund: Die massive Nutzung von Klimaanlagen. Dass der Ausfall nun im Winter ein solches Ausmaß erreicht hat, führt bei einigen Argentiniern zu Theorien der gezielten Sabotage.

Viel wahrscheinlicher ist allerdings ein Fehler im Verbundsystem. Dieser trete laut Lopetegui häufiger auf, habe diesmal aber eine Kettenreaktion hervorgerufen. Experten kritisieren, dass die Problematik bekannt sei, aber zu wenig dagegen getan werde. Uruguay wird mit Argentinien über das gemeinsame Kraftwerk Salto Grande auf dem Uruguay-Fluss versorgt, Paraguay ist am Kraftwerk Yaciréta auf dem Paraná-Fluss beteiligt. Edesur teilte nun mit, dass eine Panne zwischen den Werken zum Ausfall geführt habe.

Unter dem Hashtag „#sinluz“ (ohne Licht) äußerten viele Argentinier in den sozialen Netzwerken ihren Unmut. Vergleiche mit ähnlichen Vorfällen im Krisenland Venezuela wurden gezogen. Seit einigen Jahren steckt Argentinien in einer wirtschaftlichen Krise, dazu kommt eine marode Infrastruktur. In einigen Monaten stehen Präsidentschaftswahlen an. Auch wenn die Ursache des Stromausfalles noch nicht sicher ist: Die Kritik an der Regierung von Präsident Macri wird lauter werden.